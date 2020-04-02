Президент во время нового обращения продлил нерабочие дни до конца апреля

2 апреля президент России выступил с новым обращением к жителям страны в связи с коронавирусом. Нерабочие дни продлятся до 30 апреля включительно.

Свое обращение Владимир Путин начал со слов о врачах, которые сейчас на передовой. Поблагодарил медработников и специалистов других сфер, задействованных в работе, а также тех, кто соблюдает самоизоляцию и карантин.

В обращении было отмечено, что нерабочая неделя «позволила выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов в системе здравоохранения».

«Угроза сохраняется, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране ‒ сказал глава государства. – В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно».

Путин при этом обратил внимание, что выходные дни продлеваются с сохранением зарплаты.

В Москве, по словам президента переломить ситуацию с эпидемией пока не удается и заявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов. Властям на местах для этого будут предоставлены дополнительные полномочия.

«До конца недели определить новые меры, оптимальные для своего региона – пояснил президент. – Регионы сами будут принимать решения о том, какой режим вводится».

Если предпринятые меры позволят изменить ситуацию с распространением инфекции, период объявленных нерабочих дней может быть сокращен, добавил Владимир Путин.

В завершении обращения президент пожелал быть здоровыми и просил россиян продолжать выполнять указания властей, беречь свое здоровье и своих близких.

Это уже второе обращение президента Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Первое состоялось 25 марта.

Тогда главными заявлениями стали перенос голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также объявление недели с 28 марта по 5 апреля нерабочей.