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2апреля
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сегодня, 23:32 2

Президент во время нового обращения продлил нерабочие дни до конца апреля

Президент во время нового обращения продлил нерабочие дни до конца апреля
Фото: скриншот видео

2 апреля президент России выступил с новым обращением к жителям страны в связи с коронавирусом. Нерабочие дни продлятся до 30 апреля включительно.

Свое обращение Владимир Путин начал со слов о врачах, которые сейчас на передовой. Поблагодарил медработников и специалистов других сфер, задействованных в работе, а также тех, кто соблюдает самоизоляцию и карантин.

В обращении было отмечено, что нерабочая неделя «позволила выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов в системе здравоохранения».

«Угроза сохраняется, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране ‒ сказал глава государства. – В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно».

Путин при этом обратил внимание, что выходные дни продлеваются с сохранением зарплаты.

В Москве, по словам президента переломить ситуацию с эпидемией пока не удается и заявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов. Властям на местах для этого будут предоставлены дополнительные полномочия.

«До конца недели определить новые меры, оптимальные для своего региона – пояснил президент. – Регионы сами будут принимать решения о том, какой режим вводится».

Если предпринятые меры позволят изменить ситуацию с распространением инфекции, период объявленных нерабочих дней может быть сокращен, добавил Владимир Путин.

В завершении обращения президент пожелал быть здоровыми и просил россиян продолжать выполнять указания властей, беречь свое здоровье и своих близких.

Это уже второе обращение президента Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Первое состоялось 25 марта.

Тогда главными заявлениями стали перенос голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также объявление недели с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • 55

    55
    5 минут назад

    Ну всё, едроснизм (то бишь тупость) процветает.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    26 секунд назад

    Ну все мелкий и средний бизнес загнется.

    Ожидаем пополнение армии безработных.

    С непрерывным циклом производства предприятия будут работать, а это те кто производит добычу природных ресурсов.

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