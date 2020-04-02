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Губернатор выяснил ход ремонта в резервной реанимации больницы Благовещенска

Губернатор выяснил ход ремонта в резервной реанимации больницы Благовещенска
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области проинспектировал ремонт в резервной реанимации городской клинической больницы Благовещенска. Внеплановый визит Василия Орлова прошел 2 апреля.

Ранее глава региона дал поручение о косметическом ремонте резервной реанимации на 12 коек. Срок для работ был установлен жесткий – 10 дней. На эти цели было выделено 4,5 миллиона рублей.

К работам строители приступили на следующий день после принятия решения. С 28 марта в помещениях больницы работают около 20 строителей. Всего планируется отремонтировать 20 помещений.

Глава региона поинтересовался финальными сроками и имеющимися проблемами, сообщает областное правительство.

Руководитель подрядной организации «Стройплощадка» Александр Барткевич пояснил, что помимо запланированных работ возникают дополнительные ‒ замена радиаторов и электропроводки. Некоторые помещения требуют более тщательного ремонта, чем ожидалось.

Часть помещений планируется сдать в десятидневный срок, для завершения работ в нескольких кабинетах потребуется еще четыре дня.

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#губернатор #медицина

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