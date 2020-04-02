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2 апреля 2020, 22:39 5

Инфекционный госпиталь развернули в Белогорске

Инфекционный госпиталь развернули в Белогорске
Фото: администрация Белогорска

В Белогорской больнице развернули инфекционный госпиталь. 10 коек организованы на базе реанимационного отделения.

«Три палаты, которые мы перепрофилировали в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, предназначены для оказания помощи в наиболее тяжелых случаях больным с осложненными состояниями, – отметили в медучреждении. – Палаты полностью изолированные, с отдельным входом, обособленной системой приточной вентиляции, оснащены оборудованием для лечения пациентов, нуждающихся в аппаратном дыхании. Кстати, два новых аппарата искусственной вентиляции легких приобрели в этому году. Соблюдены все требования противоэпидемических нормативов».

Медицинский персонал, который может быть привлечен к работе в провизорном госпитале, имеет необходимую подготовку. Сотрудники прошли дистанционное обучение по различным образовательным модулям Минздрава РФ. Все программы составлены специально для обучения медиков работе в условиях эпидемии нового коронавируса. В их числе меры санитарно-эпидемиологической безопасности при оказании помощи больным при коронавирусной инфекции, диагностика, лечение и профилактика COVID-19 в первичной медико-санитарной помощи на дому, а также тактика врача стационара неинфекционного профиля при пневмонии и вирусных поражениях легких, информирует пресс-служба администрации Белогорска

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    2 дня назад

    А если будет 30 человек, то что?!

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    будет как и везде. моентку бросать кого помоложе подключать

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 день назад

    Сколько аппаратов ИВЛ в наличии?

  • Andrei Vasechkin

    Andrei Vasechkin
    1 день назад

    Как два аппарата помогут тысячам человек? И сделайте ремонт в инфекционной больнице,а то там как после бомбежки,таблеток нет,капельниц нет,там даже таблеток для живота нет

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    Почему то считал, что больной коронавирусом должен находиться в изолированном боксе... Или действуют по принципу "зараза к заразе не пристаёт"?

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