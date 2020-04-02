Инфекционный госпиталь развернули в Белогорске

Фото: администрация Белогорска

В Белогорской больнице развернули инфекционный госпиталь. 10 коек организованы на базе реанимационного отделения.

«Три палаты, которые мы перепрофилировали в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, предназначены для оказания помощи в наиболее тяжелых случаях больным с осложненными состояниями, – отметили в медучреждении. – Палаты полностью изолированные, с отдельным входом, обособленной системой приточной вентиляции, оснащены оборудованием для лечения пациентов, нуждающихся в аппаратном дыхании. Кстати, два новых аппарата искусственной вентиляции легких приобрели в этому году. Соблюдены все требования противоэпидемических нормативов».

Медицинский персонал, который может быть привлечен к работе в провизорном госпитале, имеет необходимую подготовку. Сотрудники прошли дистанционное обучение по различным образовательным модулям Минздрава РФ. Все программы составлены специально для обучения медиков работе в условиях эпидемии нового коронавируса. В их числе меры санитарно-эпидемиологической безопасности при оказании помощи больным при коронавирусной инфекции, диагностика, лечение и профилактика COVID-19 в первичной медико-санитарной помощи на дому, а также тактика врача стационара неинфекционного профиля при пневмонии и вирусных поражениях легких, информирует пресс-служба администрации Белогорска