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2апреля
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сегодня, 21:22 0

В Белогорске распределили маски и перчатки

В Белогорске распределили маски и перчатки
Фото: администрация Белогорска

3 400 масок и 1 700 перчаток распределили в Белогорске для тех, кто работает с населением в период мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Силами персонала школ и детских садов сшито 1,8 тысячи многоразовых марлевых масок. Еще 1,6 тысячи одноразовых масок безвозмездно переданы городу руководителем кафе «Азия». С оказавшим помощь встретился глава Белогорска. «В администрацию в основном сейчас обращаются те, кто просят помочь в чем-либо, – сказал Станислав Мелюков. – Вы вторые за все время, кто предложил помощь оказать».

Замглавы Белогорска по социальной политике Галина Бурмистрова рассказала, что запас распределен среди тех, кто работает волонтерами и теми, кто работает не в режиме удаленного доступа, а на своих рабочих местах. В их числе сотрудники полиции, больницы, управления соцзащиты, комплексного центра социального обслуживания населения, психоневрологического диспансера. Передали защитные средства и приюту «Надежда».

Также в Белогорске собрали данные о предпринимателях, которые оказывают услуги по шитью масок для реализации населению. В городе действует четыре точки пошива индивидуальных многоразовых средств защиты. Пресс-служба администрации Белогорска приводит их контактные данные:

  1. «Швея Наталья» 8 914 596 84 80;
  2. Ателье «Забава» 7 914 602 55 40;
  3. Компания «Амурформа» 7 914 380 08 00;
  4. Салон-магазин «Шик-3» 8 (41641) 2 46 92.

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#Белогорск #коронавирус #помощь

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