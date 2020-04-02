В Белогорске распределили маски и перчатки

Фото: администрация Белогорска

3 400 масок и 1 700 перчаток распределили в Белогорске для тех, кто работает с населением в период мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Силами персонала школ и детских садов сшито 1,8 тысячи многоразовых марлевых масок. Еще 1,6 тысячи одноразовых масок безвозмездно переданы городу руководителем кафе «Азия». С оказавшим помощь встретился глава Белогорска. «В администрацию в основном сейчас обращаются те, кто просят помочь в чем-либо, – сказал Станислав Мелюков. – Вы вторые за все время, кто предложил помощь оказать».

Замглавы Белогорска по социальной политике Галина Бурмистрова рассказала, что запас распределен среди тех, кто работает волонтерами и теми, кто работает не в режиме удаленного доступа, а на своих рабочих местах. В их числе сотрудники полиции, больницы, управления соцзащиты, комплексного центра социального обслуживания населения, психоневрологического диспансера. Передали защитные средства и приюту «Надежда».

Также в Белогорске собрали данные о предпринимателях, которые оказывают услуги по шитью масок для реализации населению. В городе действует четыре точки пошива индивидуальных многоразовых средств защиты. Пресс-служба администрации Белогорска приводит их контактные данные: