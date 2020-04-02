Сильный ветер повредил здание администрации Белогорска

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске от порывов сильного ветра пострадало здание администрации города. От одной из стен отошел отделочный слой штукатурки.

Об этом рассказали в службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. «Утром со стороны улицы Садовая со стены отвалился слой затвердевшего строительного раствора, – рассказала директор службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Татьяна Басос. – Без облицовочного покрытия осталась часть здания площадь около 10 квадратных метров. Хорошо, что в этот момент на том месте никого не было. Сейчас территория огорожена. Зданию администрации уже почти 50 лет, оно 1973 года постройки. В последний раз ремонт фасада проводился 15 лет назад, в 2005 году».

В управлении по делам ГО и ЧС рассказали, что усиление ветра с порывами до 16-21 метра в секунду сохранится 2 апреля в течение всего дня.

«Пока на пульт дежурного сообщений о происшествиях, связанных с сильным ветром на улицах города, в частном секторе, не поступало. Сейчас следует соблюдать особую осторожность вблизи линий электропередач, рекламных конструкций, больших деревьев и зданий», – цитирует дежурного управления пресс-служба администрации Белогорска.