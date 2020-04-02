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сегодня, 20:01 1

Ивановская библиотека закупит шлем виртуальной реальности и кофейную станцию

Ивановская библиотека закупит шлем виртуальной реальности и кофейную станцию

Ивановская межпоселенческая центральная библиотека станет библиотекой нового типа. Учреждение реализует на федеральные средства проект «Создание модельных муниципальных библиотек». Ремонтные работы выполнены на 85 %, библиотека разместила документы на проведение аукционов для закупки оборудования.

На реализацию проекта библиотека потратит около 13 миллионов рублей: 10 миллионов – федеральные средства, 2 856 339 рублей – средства, выделенные районной администрацией.

Сотрудники списали около 10 тысяч экземпляров ветхой, устаревшей по содержанию литературы, вместо нее фонд будет укомплектован новыми книгами. Пять издательств доставили около 3 000 книг на сумму 900 000 руб.

Ремонтные работы выполнены на 85 процентов, внутри нужно повесить светильники, постелить плитку и вставить межкомнатные двери. Планируется благоустроить прилегающую территорию и входные зоны.

На средства районного бюджета проведена замена силового оборудования, систем отопления, освещения, вентиляции, кондиционирования, пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Начались работы по окончательному согласованию дизайна и изготовлению современной библиотечной мебели.

Размещены документы на проведение 8 электронных аукционов на приобретение компьютеров и оргтехники, интерактивного, звукового и светового оборудования, кофейной станции, шлемов виртуальной реальности, конструктора для занятий робототехникой.

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#культура

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Комментарии
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  • mm_Михаил Шитов

    mm_Михаил Шитов
    52 минуты назад

    Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

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