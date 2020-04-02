Ивановская библиотека закупит шлем виртуальной реальности и кофейную станцию

Ивановская межпоселенческая центральная библиотека станет библиотекой нового типа. Учреждение реализует на федеральные средства проект «Создание модельных муниципальных библиотек». Ремонтные работы выполнены на 85 %, библиотека разместила документы на проведение аукционов для закупки оборудования.

На реализацию проекта библиотека потратит около 13 миллионов рублей: 10 миллионов – федеральные средства, 2 856 339 рублей – средства, выделенные районной администрацией.

Сотрудники списали около 10 тысяч экземпляров ветхой, устаревшей по содержанию литературы, вместо нее фонд будет укомплектован новыми книгами. Пять издательств доставили около 3 000 книг на сумму 900 000 руб.

Ремонтные работы выполнены на 85 процентов, внутри нужно повесить светильники, постелить плитку и вставить межкомнатные двери. Планируется благоустроить прилегающую территорию и входные зоны.

На средства районного бюджета проведена замена силового оборудования, систем отопления, освещения, вентиляции, кондиционирования, пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Начались работы по окончательному согласованию дизайна и изготовлению современной библиотечной мебели.

Размещены документы на проведение 8 электронных аукционов на приобретение компьютеров и оргтехники, интерактивного, звукового и светового оборудования, кофейной станции, шлемов виртуальной реальности, конструктора для занятий робототехникой.