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сегодня, 19:55 19

Путин 2 апреля выступит с новым обращением к россиянам

Путин 2 апреля выступит с новым обращением к россиянам
Фото: glavnoe-smi.ru

Обращение главы государства к россиянам состоится 2 апреля после 22:00 по амурскому времени. По данным «Коммерсанта», следующая неделя может быть снова объявлена нерабочей.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам России. Представитель Кремля отметил, что президент запишет свою речь 2 апреля, после 16:00 по московскому времени. «Начиная с 16 часов, можно будет ждать», — сказал Песков.

В предыдущий раз Путин обратился к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса. Он объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля и призвал граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

Специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.

Ранее на совещании с правительством президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. На утро 2 апреля в стране зарегистрировали 771 новый случай заболевания. Общее число заразившихся достигло 3 548. Больше всего зараженных в Москве — 2 475. За сутки в России умерли шесть человек, всего — 30. Выздоровели 45 человек, всего — 235.

Ранее президент подписал закон о праве правительства объявлять режим ЧС. Однако, как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, введение ЧС в России на фоне пандемии Кремлем пока не обсуждается.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Пока писал свой новый материал в блог нашлось подтверждение части моих мыслей.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Конечно тяжело жить дома, когда на улице весна. Но выбора у нас нет

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Не работаю (ИП)и денег нет, а если еще неделя....

  • КП

    КП
    1 час назад

    Кузьмич93

    Не работаю (ИП)и денег нет, а если еще неделя....



    Садись на коня и добудь сам всё что тебе нужно.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    56 минут назад

    Опять лапшу будет вешать

  • mm_Михаил Шитов

    mm_Михаил Шитов
    52 минуты назад

    Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    48 минут назад

    Выступальщик блин...

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    46 минут назад

    Сергей вокалист

    Выступальщик блин...



    вокалист со своими речами только на форуме блещет или в Краснодарском крае так же себя ведет?

    Сомнительно,там-казаки с нагайками

    Тут-вседозволенность

  • NK

    NK
    44 минуты назад

    Заскучал дедушка ... Ну, хоть не первого апреля.

  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    Может попрощаться хочет?

  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Или пожелать спокойной ночи?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    37 минут назад

    Власть после ее пенсионной реформы и переписыванием конституции хочет оградиться от народа. Власть боиться оказаться на вилах. А сми нагнитают панику. Рейтинги Путина и ЕР упали ниже плинтуса вот и развернули эту кампанию. Ежедневно только от тубиркулеза в мире боее 3000 человек умирает и ни какой паники нет и ни кто об этом не говорит.

    Власть продвигает цыфровизацию, школьники сейчас учатся дистанционно, некоторые так же из дома работают. В общем мы правды не знаем, но пока народ дома сидит, это единоросовская-путинская власть делают свои темные дела.

  • OT

    OT
    25 минут назад

    Конечно все в витиеватой форме изложит, но суть одна и та-же мол я вас только загнал в дома. Захочу дак ещё и запру. Вот так бандерлоги.

    А ведь реально мы перед ним бандерлоги. Запрет и нечего делать.

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    23 минуты назад

    Amurskiy patriot

    Власть после ее пенсионной реформы и переписыванием конституции хочет оградиться от народа. Власть боиться оказаться на вилах. А сми нагнитают панику. Рейтинги Путина и ЕР упали ниже плинтуса вот и развернули эту кампанию. Ежедневно только от тубиркулеза в мире боее 3000 человек умирает и ни какой паники нет и ни кто об этом не говорит. Власть продвигает цыфровизацию, школьники сейчас учатся дистанционно, некоторые так же из дома работают. В общем мы правды не знаем, но пока народ дома сидит, это единоросовская-путинская власть делают свои темные дела.



    Ну да.И эпидемию в италии ,США,Китае,да и во всем мире сочинили,видимо,в Кремле?

    Чтобы отвлечь россиян?

    От посещения Италии,стран ЕС,США,стран ЮВА ,и все-в туристических целях?

    Фигассе у тя воображение!

    Воистину русские правители самые сильные,раз весь твой мир боится пандемии

  • Авантыч

    Авантыч
    22 минуты назад

    Amurskiy patriot

    Власть после ее пенсионной реформы и переписыванием конституции хочет оградиться от народа. Власть боиться оказаться на вилах. А сми нагнитают панику. Рейтинги Путина и ЕР упали ниже плинтуса вот и развернули эту кампанию. Ежедневно только от тубиркулеза в мире боее 3000 человек умирает и ни какой паники нет и ни кто об этом не говорит. Власть продвигает цыфровизацию, школьники сейчас учатся дистанционно, некоторые так же из дома работают. В общем мы правды не знаем, но пока народ дома сидит, это единоросовская-путинская власть делают свои темные дела.



    Боже, когда вы уже прекратите засорять себе мозги, просмотрами либерды...

  • PRO

    PRO
    21 минута назад

    Хотелось бы услышать, какого х.... другим странам все бесплатно отпраляем, а у самих даже за деньги маски и дез средства купить проблема

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    15 минут назад

    PRO

    Хотелось бы услышать, какого х.... другим странам все бесплатно отпраляем, а у самих даже за деньги маски и дез средства купить проблема



    Ямщик утверждает,что не бесплатно а за деньги

  • marcepan

    marcepan
    11 минут назад

    Помощь другим странам для того чтобы загасить очаг распространения. Масками наши же и барыжили в Китай.

  • домовенок

    домовенок
    10 минут назад

    "Ямщик сидит на облучке

    В тулупе, в красном кушаке."

    Следовательно, ему виднее сверху

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