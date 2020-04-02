Путин 2 апреля выступит с новым обращением к россиянам

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам России. Представитель Кремля отметил, что президент запишет свою речь 2 апреля, после 16:00 по московскому времени. «Начиная с 16 часов, можно будет ждать», — сказал Песков.

В предыдущий раз Путин обратился к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса. Он объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля и призвал граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

Специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей.

Ранее на совещании с правительством президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. На утро 2 апреля в стране зарегистрировали 771 новый случай заболевания. Общее число заразившихся достигло 3 548. Больше всего зараженных в Москве — 2 475. За сутки в России умерли шесть человек, всего — 30. Выздоровели 45 человек, всего — 235.

Ранее президент подписал закон о праве правительства объявлять режим ЧС. Однако, как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, введение ЧС в России на фоне пандемии Кремлем пока не обсуждается.