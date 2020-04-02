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сегодня, 19:18 15

Представители ЛДПР попросили для амурчан отсрочку по оплате капремонта и вывоза мусора

Представители ЛДПР попросили для амурчан отсрочку по оплате капремонта и вывоза мусора
Фото: twitter.com

Руководитель амурского отделения ЛДПР Владимир Сокольников обратился к губернатору с предложением о предоставлении «каникул» по оплате услуг капремонта и вывоза ТБО. Партиец утверждает, что людям нечем платить за коммунальные услуги.

Как отмечено в обращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте регионального партийного отделения, проблему обострило приостановление деятельности предприятий и организаций, в которых трудятся жители нашего региона, из-за распространения коронавирусной инфекции.

В публикации уточняется, что многие сотрудники были вынуждены по распоряжению своего руководства уйти в отпуск за свой счет. В региональное отделение партии стали поступать многочисленные жалобы по данному факту. Люди обеспокоены, что им нечем будет платить за ипотеку, потребительские кредиты, оплату услуг ЖКХ, вывоз ТБО и капитальный ремонт многоквартирных домов.

«На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении «каникул» для всех жителей Амурской области по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставления 50 % скидки на плату за вывоз ТБО на период с 1 апреля по 30 июня. В случаи продления (…) предусмотреть продление данных "каникул" и льгот до изменения санитарно-эпидемиологической обстановки», – указывается в обращении.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 апреля по 30 июня от уплаты взносов на капитальный ремонт были освобождены собственники жилья в Москве и Московской области. При этом новые ремонтные работы в домах Москвы пока начинать не будут. Такое решение мэр столицы принял по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

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#партии

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    1 час назад

    Не отсрочить, а отменить оплату для всех граждан, ИП и СМП оплату всех видов коммунальных услуг за период с 01.03.2020 и до окончания периода (самоизоляции, карантина и т.д.)

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    нужная инициатива от ЛДПР

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    не.. ну ладно капремонт отменить то ещё можно - да и сотрудними местные по домам сидят и не рабора, а вот ТБО то исправно вывозят.

    Люди работают, у них семьи. которые жрать хотят - они то чем провинились?

    может вывозить ТБО из дома где живут ЛДПР не стоит?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Если отсрочка,то потом ,как снежный ком,долги вырастут,и платить вообще непосильно будет.

  • starco

    starco
    1 час назад

    Какой бред-то... Все организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, работают в прежнем режиме. На них не распространяется режим нерабочих дней. ЛДПР могли бы попиариться на чём-нибудь более полезном.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    пенсам же пенсию платят, зарплату тоже сохранили работающим, почему им отсрочка положена?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Жириновский за всех заплатит....."Демидыч

    нужная инициатива от ЛДПР", проявил инициативу-оплату труд уборщиков, мусоровозов, дворников-или хочешь получить заразу хлеще короновируса.. инициаторы, блин...

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    55 минут назад

    Демидыч

    нужная инициатива от ЛДПР



    зачетно лизнул многоникий

    » Кузьмич93 , сегодня, 20:28

    Жириновский за всех заплатит....."Демидыч нужная инициатива от ЛДПР", проявил инициативу-оплату труд уборщиков, мусоровозов, дворников-или хочешь получить заразу хлеще короновируса.. инициаторы, блин...

    пусть депы партии скинутся и оплатят труд людям,чай не беднота сидит в креслах,могут позволить

    все,папка парится,а ты многоникий одын-савсэм одын

  • А.Бедовый

    А.Бедовый
    52 минуты назад

    В Москве без всяких партий Собянин отменил взносы на капремонт на три месяца.

  • mm_Михаил Шитов

    mm_Михаил Шитов
    50 минут назад

    Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- https://lst.to/zt9ck

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    49 минут назад

    mm_Михаил Шитов

    Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- https://lst.to/zt9ck



    не переживай

    еще несколько недель выходных и люди станут стройняшками и без добавок

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Может Вова имел ввиду не отсрочку, а отмену?

    Вова, разъясни

  • retrogr

    retrogr
    29 минут назад

    денег нет и не будет- идите кредитуйтесь

  • Николай Те

    Николай Те
    3 минуты назад

    Это нормально, ещё год назад многие возмущались проивывоз мусора и что в тариф входит переработка мусора, но его никто не перерабатывает а закапывают. Правильно. Оставить только себестоимость вывоза мусора и все. Ну хотя бы на время.

  • Секвойя

    Секвойя
    1 минута назад

    Где-то пишут что у этих партийцев, какой-то Лебедев чёрную кассу рас пределял. Мож это на помощь народу деньги собирали, для без болезненного прохождения карантийных мероприятий. Во, это по отцовски деньги раздавать электорату, как листовки перед очередным выборным шабашем. Вот само время партийные деньги народу распределить на поддержание здоровья россиян. А так это кричалка, на матче.

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