Представители ЛДПР попросили для амурчан отсрочку по оплате капремонта и вывоза мусора

Руководитель амурского отделения ЛДПР Владимир Сокольников обратился к губернатору с предложением о предоставлении «каникул» по оплате услуг капремонта и вывоза ТБО. Партиец утверждает, что людям нечем платить за коммунальные услуги.

Как отмечено в обращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте регионального партийного отделения, проблему обострило приостановление деятельности предприятий и организаций, в которых трудятся жители нашего региона, из-за распространения коронавирусной инфекции.

В публикации уточняется, что многие сотрудники были вынуждены по распоряжению своего руководства уйти в отпуск за свой счет. В региональное отделение партии стали поступать многочисленные жалобы по данному факту. Люди обеспокоены, что им нечем будет платить за ипотеку, потребительские кредиты, оплату услуг ЖКХ, вывоз ТБО и капитальный ремонт многоквартирных домов.

«На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении «каникул» для всех жителей Амурской области по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставления 50 % скидки на плату за вывоз ТБО на период с 1 апреля по 30 июня. В случаи продления (…) предусмотреть продление данных "каникул" и льгот до изменения санитарно-эпидемиологической обстановки», – указывается в обращении.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 апреля по 30 июня от уплаты взносов на капитальный ремонт были освобождены собственники жилья в Москве и Московской области. При этом новые ремонтные работы в домах Москвы пока начинать не будут. Такое решение мэр столицы принял по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.