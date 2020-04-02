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2апреля
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сегодня, 18:26 0

Благовещенский аэропорт усилил меры профилактики от коронавируса

Благовещенский аэропорт усилил меры профилактики от коронавируса
Фото: amurobl.ru

На авиационном предприятии Благовещенска введен режим повышенных дезинфекционных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В аэропорту увеличили частоту влажной дезинфицирующей уборки.

Также в благовещенской воздушной гавани помещения регулярно обеззараживаются бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, специалисты провели внеплановую ревизию вентиляционной системы.

С 18 марта проводится специальная обработка дезсоставами поверхностей дверей и дверных ручек, поручней, покрытий стоек регистрации, авиакасс, справочного бюро, туалетных комнат, блоков сидений в аэровокзале, амбулифтов и т.д. Комплексная дезинфекция происходит согласно санитарным нормам после каждого авиарейса. Для этого на работу приглашены специальные сотрудники.

В комнате матери и ребенка также соблюдаются профилактические меры: проводится влажная уборка помещения, а также осуществляется дезинфекция поверхностей и воздуха.

На предприятии действует масочный режим, а все сотрудники перед сменами проходят обязательную термометрию. Работники, которые контактируют с пассажирами, проходят периодическое тестирование на коронавирус.

В здании постоянно транслируются объявления о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

В службах предприятия проводится обработка спецсредствами помещений, оборудования, клавиатур компьютеров, другой оргтехники, мебели не реже двух раз в день.

Соответствующие меры по дезинфекции помещений и оборудования выполняются также в арендованных помещениях: авиакассы, представительства авиакомпаний, аптечный пункт, киоски розничной торговли.

Кафе и буфет, принадлежащие казенному предприятию Амурской области «Амурский комбинат», в соответствии с решением оперативного штаба области, закрыты, сообщает областное правительство.

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#коронавирус

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