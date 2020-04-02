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сегодня, 18:07 3

В Благовещенск пришла партия с масками из Китая

В Благовещенск пришла партия с масками из Китая
Фото: instagram.com

2 апреля Амурская область получила партию груза от Народного правительства города Хэйхэ. В Благовещенск доставили защитные маски, костюмы, средства для электронного дистанционного измерения температуры.

О поставке сообщил губернатор Приамурья в своем аккаунте в Инстаграме. «Зимой, когда в Китае была сложная ситуация, помогали мы, – написал Василий Орлов. – Сейчас помощь пришла нам. Все это пойдет тем, кто непосредственно обеспечивает противостояние вирусу – медикам».

Как отмечается в сообщении, по инициативе Амурской области через федеральный штаб был проработан механизм доставки безвозмездной помощи из резервов китайских соседей Хэйлунцзян и города Хэйхэ.

Подчеркивается, что это пока первая партия.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Лесник28

    Лесник28
    52 минуты назад

    Слава яйцам!!!! Наши маски в США и Италию полетели, а для нас с Китаю везут... клоуны етить

  • Елена2

    Елена2
    14 минут назад

    Маски не отправляют уже давно , там оборудование ивл и лекарства , вроде так в новостях говорили

  • Елена2

    Елена2
    12 минут назад

    Скоро Италия будет всем помогать , там сказали в середине апреля производства запустят уже

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