В Благовещенск пришла партия с масками из Китая

2 апреля Амурская область получила партию груза от Народного правительства города Хэйхэ. В Благовещенск доставили защитные маски, костюмы, средства для электронного дистанционного измерения температуры.

О поставке сообщил губернатор Приамурья в своем аккаунте в Инстаграме. «Зимой, когда в Китае была сложная ситуация, помогали мы, – написал Василий Орлов. – Сейчас помощь пришла нам. Все это пойдет тем, кто непосредственно обеспечивает противостояние вирусу – медикам».

Как отмечается в сообщении, по инициативе Амурской области через федеральный штаб был проработан механизм доставки безвозмездной помощи из резервов китайских соседей Хэйлунцзян и города Хэйхэ.

Подчеркивается, что это пока первая партия.