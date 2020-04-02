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Названо самое восприимчивое к коронавирусу животное

Названо самое восприимчивое к коронавирусу животное
Фото: Pete Linforth с сайта Pixabay

Кошки являются самыми уязвимыми к последствиям заражения коронавирусом домашними животными. Соответствующее исследование опубликовано на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого животных, с которыми зачастую контактирует человек, заразили различными штаммами SARS-CoV-2. Заражению подверглись собаки, курицы, утки, свиньи, хорьки и кошки.

Невосприимчивыми к SARS-CoV-2 оказались все животные, кроме двух последних. Между хорьками вирус легко распространялся, однако не сказывался на состоянии их здоровья. Хуже всего была ситуация с кошками, особенно с котятами – практически все они умирали в случае заражения SARS-CoV-2, сообщает «Лента.ру».

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#животные #коронавирус

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