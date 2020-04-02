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сегодня, 17:45 3

Продажа искусственных цветов в Благовещенске возмутила горожан

Продажа искусственных цветов в Благовещенске возмутила горожан

В Благовещенске в продаже появились искусственные цветы, которые горожане приобретают к родительскому дню. Однако некоторые жители города считают, что в условиях нынешних ограничений из-за коронавируса, торгующие цветами предприниматели действуют незаконно.

«На улице Текстильной, где сельскохозяйственный ряд, торгуют незаконно искусственными цветами, где постоянно скапливается народ. Для этих предпринимателей запрета никакого нет – можно фрукты и овощи вперемешку с искусственными цветами ставить. От этих цветов даже на свежем воздухе запах химии стоит, а еще и продукты рядом в шаговой доступности», – возмутилась одна горожанка.

В городской администрации прокомментировали, что информация о массовой продаже искусственных цветов вдоль улицы будет проверена.

«Нарушений в условиях сегодняшнего дня на торговлю для ряда предпринимателей нет, поскольку в этих рядах реализуются в первую очередь продовольственные товары, среди которых товары первой необходимости – это овощи и фрукты. Что касается торговли на улице, то информация передана в управление по развитию потребительного рынка. Будет проведена проверка», – сообщили в пресс-службе мэрии.

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#коронавирус #мэрия #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    38 минут назад

    всё против людей

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    35 минут назад

    А что её проверять,информацию? Они каждый год там торгуют перед родительским днём.

  • 028rus

    028rus
    3 минуты назад

    Пенятся те кого прикрыли. Ваняет им химией а сами прутся туда и покупают))))

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