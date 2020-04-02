Продажа искусственных цветов в Благовещенске возмутила горожан

«На улице Текстильной, где сельскохозяйственный ряд, торгуют незаконно искусственными цветами, где постоянно скапливается народ. Для этих предпринимателей запрета никакого нет – можно фрукты и овощи вперемешку с искусственными цветами ставить. От этих цветов даже на свежем воздухе запах химии стоит, а еще и продукты рядом в шаговой доступности», – возмутилась одна горожанка.

В городской администрации прокомментировали, что информация о массовой продаже искусственных цветов вдоль улицы будет проверена.

«Нарушений в условиях сегодняшнего дня на торговлю для ряда предпринимателей нет, поскольку в этих рядах реализуются в первую очередь продовольственные товары, среди которых товары первой необходимости – это овощи и фрукты. Что касается торговли на улице, то информация передана в управление по развитию потребительного рынка. Будет проведена проверка», – сообщили в пресс-службе мэрии.