Продажа искусственных цветов в Благовещенске возмутила горожан
В Благовещенске в продаже появились искусственные цветы, которые горожане приобретают к родительскому дню. Однако некоторые жители города считают, что в условиях нынешних ограничений из-за коронавируса, торгующие цветами предприниматели действуют незаконно.
«На улице Текстильной, где сельскохозяйственный ряд, торгуют незаконно искусственными цветами, где постоянно скапливается народ. Для этих предпринимателей запрета никакого нет – можно фрукты и овощи вперемешку с искусственными цветами ставить. От этих цветов даже на свежем воздухе запах химии стоит, а еще и продукты рядом в шаговой доступности», – возмутилась одна горожанка.
В городской администрации прокомментировали, что информация о массовой продаже искусственных цветов вдоль улицы будет проверена.
«Нарушений в условиях сегодняшнего дня на торговлю для ряда предпринимателей нет, поскольку в этих рядах реализуются в первую очередь продовольственные товары, среди которых товары первой необходимости – это овощи и фрукты. Что касается торговли на улице, то информация передана в управление по развитию потребительного рынка. Будет проведена проверка», – сообщили в пресс-службе мэрии.
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