Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 0

Просто не повезло: блогер Диденко вновь шокировала своим высказыванием о трагедии

Просто не повезло: блогер Диденко вновь шокировала своим высказыванием о трагедии
Фото: instagram.com/didenko.katerina/?hl=ru

Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа и двух друзей во время дня рождения, продолжает удивлять публику неоднозначными заявлениями. В последнем посте в Инстаграме она написала, что погибшим «просто не повезло».

В публикации блогер подняла тему опасности использования сухого льда. По ее словам, он может вызвать головокружение и ожоги. Тем не менее его часто используют на детских научных шоу, праздниках, свадьбах. Диденко упомянула, что ее дети тоже сталкивались с сухим льдом и «купались в этом облаке».

«Знаете, почему все было хорошо? Ну, везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни», – заявила она.

Девушка считает, что опасную концентрацию вещества не сможет рассчитать даже специалист по продажам этого товара. По словам блогера, при подготовке к ее вечеринке учитывали объем комнаты и бассейна, исходя из фотографий помещения.

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств», – цитирует Екатерину «360».

Она также порекомендовала производителям сухого льда писать на упаковках о возможных последствиях использования.

О Екатерине Диденко стало известно широкой публике в конце февраля. Она отмечала свое 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. На вечеринке присутствовали муж и друзья девушки. В какой-то момент компания решила провести эксперимент и высыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Затем некоторые молодые люди прыгнули в воду. В итоге Валентин Диденко и еще двое погибли от удушения.

Эта история получила большой общественный резонанс. Екатерина стала участницей нескольких ток-шоу на телевидении. Она призналась, что на одном из них ей устроили травлю.

Просмотров всего: 286

#жизнь #происшествия #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Во Владивостоке несколько прилетевших из Таиланда сбежали из аэропорта
Происшествия

В Благовещенске задержан подозреваемый в серийных кражах
В России и мире

Дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка
Коронавирус

Волонтеры рассказали, как помогают дальневосточным бабушкам и дедушкам в условиях карантина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь