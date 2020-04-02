Амурчанину собирают деньги для лечения онкологии в Москве

Жителю села Придорожное Тамбовского района Алексею Пашаеву нужны деньги для лечения онкологии. Амурчанину поставили диагноз «саркома Юинга». Сейчас он находится в московской клинике.

Как рассказала супруга Алексея, Валентина, точная сумма лечения пока неизвестна, счета клиника выставит в ближайшие пару дней.

«Его уже обследовали, назначили лечение. Сейчас ему снимают опухоль с рук, с ног. Он недавно прошел химиотерапию, сейчас ему нужен комплекс лечения для поддержки организма, потому что он слабый. А потом уже целенаправленно будут лечить вот эту саркому. Лечение займет 2-3 месяца. Изначально мы планировали лечь в китайскую клинику, но из-за коронавируса нас не пустили за границу. Мы выбили клинику в Москве, и вот там он находится уже второй день», – рассказала амурчанка.

Семья воспитывает двоих детей – 9-летнего сына и дочь, которой почти 3 года. Финансовая ситуация в связи с болезнью отца очень осложнилась. Сейчас бюджет семьи состоит из пенсии, детского пособия, к тому же приходится выплачивать кредит.

«Семью тяну за счет его пенсии в 14 тысяч. Работать не могу, у меня ребенок маленький, в июле будет 3 года. Пособие до 3 лет пока получаю – 2 800. Мы еще брали кредиты на первое лечение. Выплачиваю по 8 тысяч в месяц. Будем сейчас собирать документы на квоту. Но я сомневаюсь, что нам ее повторно дадут – мы уже брали квоту, в прошлом году лечились в Питере», – поделилась Валентина.

Ей уже удалось собрать 179 тысяч рублей. Эти деньги ушли на перелет в Москву. Для того чтобы доставить мужа в клинику, который из-за болезни не может даже сидеть, Валентине пришлось выкупать несколько мест в самолете.

Все, кто желает поучаствовать в судьбе Алексея и его семьи, может перевести деньги через мобильный банк по номеру: 8 914-560-03-47 (Пашаева Валентина Юрьевна).