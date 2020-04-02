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Во Владивостоке несколько прилетевших из Таиланда сбежали из аэропорта

Во Владивостоке несколько прилетевших из Таиланда сбежали из аэропорта
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

12 пассажиров, прилетевших во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать карантина. 2 апреля во Владивостоке приземлился самолет из Таиланда, в котором находилось более 170 человек. Как сообщает правительство Приморского края, четверо уже найдены.

Всех прилетающих из других стран во Владивостоке изолируют на 14 дней из-за распространения коронавирусной инфекции. Почти все пассажиры, кроме сбежавших, помещены в санаторий «Сахарный ключ».

«Это обязательное условие для всех прибывающих из-за границы, согласно постановлению главного санитарного врача РФ. В течение прошедших часов семья пребывала в отдельной квартире, ни с кем не контактировала, кроме одной родственницы», – цитирует правительство «Российская газета».

Полиция оперативно нашла четверых беглецов и отвезла в обсерватор. Эта семья находилась в отдельной квартире и не контактировала ни с кем, кроме одной родственницы. Женщину тоже отправили на карантин, решается вопрос о ее перемещении в обсерватор.

«Поиски остальных восьми туристов продолжаются. Всего в данный момент в обсерваторах по краю находятся 176 человек, включая прибывших из Таиланда», – информирует региональное правительство.

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#коронавирус #происшествия

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