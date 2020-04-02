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сегодня, 16:28 4

Глава Белогорска: «В период коронавируса я бы ограничил всех и вся»

Глава Белогорска: «В период коронавируса я бы ограничил всех и вся»

Три человека находятся сейчас в изоляторе Белогорской городской больницы. Это два проводника и один рабочий, гражданин Таджикистана. У них не подтвердился коронавирус, но они контактировали с зараженными. Такую информацию дал глава Белогорска Станислав Мелюков в программе «Простые вопросы».

Амур.инфо продолжает серию интервью с главами городов и районов области о подготовке населенных пунктов к возможной вспышке коронавируса.

«Все контакты этих трех произошли вне пределов Белогорска. Анализы на них пришли отрицательные, но по регламенту люди должны пробыть 14 дней в закрытом помещении. Мы их кормим, у них есть телевизор, есть вай-фай, они счастливы и довольны», – рассказывает Станислав Юрьевич.

Вводить жесткий режим карантина для всех в отдельно взятом городе муниципальные власти не могут, так как у них нет таких полномочий – это решение областной и федеральной властей. «Конечно, я как человек, за то, чтобы ограничить все и вся в этот период, чтобы не дать эпидемии разрастись, а как глава я выполняю то, что мне скажут», – объясняет мэр Белогорска.

Сейчас более 100 жителей Белогорска вернулись из жарких стран и должны находиться на самоизоляции. «Наш начальник полиции придумал ноу-хау, как то: звонить тем, кто должен сидеть в изоляции по видеосвязи по WhatsApp. Это экономит ресурсы и силы. Позвонил и попросил показать, что человек находится дома. Надо отдать должное, что в этих сложных условиях люди придумывают новые методы работы», – делится своим мнением Станислав Мелюков.

Как администрация Белогорска подготовилась к дистанционной работе в условиях карантина и как она ведет работу с предпринимателями, которые пострадают от этой ситуации, об этом в видео.

Просмотров всего: 966

#коронавирус #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Правильный умник

    Правильный умник
    45 минут назад

    По одной фразе понимаешь сущность лизоблюдов ОПГ ведро...

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    42 минуты назад

    Конечно у него «дела то идут» зп из бюджета получает, сидит там мысли дибильные рожает как всегда

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    42 минуты назад

    Конечно у него «дела то идут» зп из бюджета получает, сидит там мысли дибильные рожает как всегда

  • Демидыч

    Демидыч
    34 минуты назад

    запуганным народом легче управлять

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