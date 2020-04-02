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В Благовещенске задержан подозреваемый в серийных кражах

В Благовещенске задержан подозреваемый в серийных кражах
Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» задержали гражданина, подозреваемого в серии краж из офисов областного центра. Он заключен под стражу.

С начала текущего года в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступил ряд заявлений от жителей областного центра о том, что с их рабочих мест похищены сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки и фотоаппараты.

Сотрудники изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и провели другие оперативно-розыскные мероприятия. В результате в поле зрения сыщиков оказался мужчина 1988 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных краж, а также грабежей и мошеннических действий.

Отследив по камерам маршрут от мест совершения преступлений, оперативники установили возможное место проживания подозреваемого. Его задержали в аптеке в этом районе и доставили в дежурную часть. Часть похищенного имущества полицейские у него изъяли и вернули законным владельцам.

По всем фактам краж следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ. Общий ущерб составил более 200 000 рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент оперативники устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#происшествия

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