В Швеции дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка. Путаницу обнаружила бабушка.

О том, что мужчина привел домой не свою внучку, первой узнала бабушка. Сразу после этого она оповестила детский сад об ошибке и отвела ребенка обратно. «То, что произошло, недопустимо. Мы признаем за собой вину. Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли соответствующие меры, чтобы впредь избежать подобной путаницы», – подчеркнул директор детского сада, в котором произошел инцидент.

По одной из версий, дедушка спутал родную внучку с другой девочкой, поскольку дети были одного возраста и имели схожие имена, сообщает «Лента.ру».

Ранее в США пятилетний мальчик принес в детский сад пакет с запрещенными наркотическими веществами. Незнакомец попросил мальчика спрятать пакет с наркотиками на территории учебного заведения.