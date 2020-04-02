Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:24 0

Дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка

Дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка
Фото: congerdesign с сайта Pixabay

В Швеции дедушка случайно забрал из детского сада чужого ребенка. Путаницу обнаружила бабушка.

О том, что мужчина привел домой не свою внучку, первой узнала бабушка. Сразу после этого она оповестила детский сад об ошибке и отвела ребенка обратно. «То, что произошло, недопустимо. Мы признаем за собой вину. Мы серьезно отнеслись к проблеме и предприняли соответствующие меры, чтобы впредь избежать подобной путаницы», – подчеркнул директор детского сада, в котором произошел инцидент.

По одной из версий, дедушка спутал родную внучку с другой девочкой, поскольку дети были одного возраста и имели схожие имена, сообщает «Лента.ру».

Ранее в США пятилетний мальчик принес в детский сад пакет с запрещенными наркотическими веществами. Незнакомец попросил мальчика спрятать пакет с наркотиками на территории учебного заведения.

Просмотров всего: 331

#дети #происшествия

распечатать


В России и мире

Просто не повезло: блогер Диденко вновь шокировала своим высказыванием о трагедии
В России и мире

Во Владивостоке несколько прилетевших из Таиланда сбежали из аэропорта
Происшествия

В Благовещенске задержан подозреваемый в серийных кражах
Происшествия 1

Собственнику сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь