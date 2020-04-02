Мошенники предлагают амурчанам фальшивые тесты на коронавирус

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Амурской области появились случаи мошенничества. Через социальные сети злоумышленники предлагают гражданам приобрести экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, медицинские маски, антисептики с доставкой на дом.

Обязательное условие сделки – предварительная оплата на банковскую карту. После перевода денежных средств контакт блокируется.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает, что в настоящее время в России обследование на коронавирусную инфекцию можно пройти только в специализированных медицинских медучреждениях. Экспресс-тестов, позволяющих самостоятельно обследоваться, нет.

При наличии информации о незаконном распространении экспресс-тестов гражданам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы. За совершение мошеннических действий Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до реального лишения свободы.

Кроме того, по вопросам, связанным с прохождением тестов можно обращаться на горячую линию по коронавирусу по номеру телефона 112.

Вся информация по коронавирусной инфекции размещена на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф.