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сегодня, 15:50 0

Мошенники предлагают амурчанам фальшивые тесты на коронавирус

Мошенники предлагают амурчанам фальшивые тесты на коронавирус

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Амурской области появились случаи мошенничества. Через социальные сети злоумышленники предлагают гражданам приобрести экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, медицинские маски, антисептики с доставкой на дом.

Обязательное условие сделки – предварительная оплата на банковскую карту. После перевода денежных средств контакт блокируется.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает, что в настоящее время в России обследование на коронавирусную инфекцию можно пройти только в специализированных медицинских медучреждениях. Экспресс-тестов, позволяющих самостоятельно обследоваться, нет.

При наличии информации о незаконном распространении экспресс-тестов гражданам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы. За совершение мошеннических действий Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность вплоть до реального лишения свободы.

Кроме того, по вопросам, связанным с прохождением тестов можно обращаться на горячую линию по коронавирусу по номеру телефона 112.

Вся информация по коронавирусной инфекции размещена на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф.

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#Белогорск #коронавирус #криминал

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