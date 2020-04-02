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сегодня, 16:01 1

Мэрия Благовещенска жестко раскритиковала обрезку деревьев около ЗАГСа

Мэрия Благовещенска жестко раскритиковала обрезку деревьев около ЗАГСа

Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев жестко высказался в адрес управления ЖКХ. Критика касается работы, связанной с санитарной и омолаживающей обрезкой деревьев на территории города. В частности, на днях были спилены кроны карагачей в сквере около ЗАГСа. Об этом 2 апреля сообщило Амур.инфо.

Олег Имамеев подчеркнул, что недостаточно просто давать согласования на обрезку по поступающим запросам, необходимо проверять, каким образом проводится работа, а прежде дать адекватную оценку необходимости спила веток. «Каждая организация должна знать, что она не может вот так варварски обрезать деревья в городе просто потому, что они им мешают по каким-либо субъективным причинам», – сказал Имамеев.

Администрация города не приемлет такие методы работы. Для обновления зелёных зон в настоящее время разрабатывается комплексная программа, которая будет включать в себя все вопросы, связанные с обрезкой, спилом аварийных и высадкой новых деревьев и кустарников как саженцев, так и взрослых растений, этапностью проведения работ. В составлении программы задействованы специалисты-дендрологи. Реализация программы начнётся уже в текущем году, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый заместитель мэра поддержал позицию о необходимости обсуждения данной программы с жителями города, озвученную губернатором области Василием Орловым. «В кратчайшие сроки проект программы должен быть представлен на общественное обсуждение с привлечением экспертного сообщества, конструктивные предложения горожан необходимо будет включить в итоговый документ», – подчеркнул Олег Имамеев.

Как сообщало Амур.инфо, руководство ЗАГСа объяснило спил деревьев необходимостью избавиться от ворон, которые загрязняли территорию.

Эта мера вызвала резонанс среди горожан. В том числе об этом в Фейсбуке высказался губернатор Приамурья: «Ничего хорошего (об этом) не думаю. Если спиливать тополя, то под корень, и вместо них высаживать новые деревья. Карагачи можно обрезать», – написал в комментариях Василий Орлов.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    6 минут назад

    Для тех, кто хочет спасти деревья от варварской обрезки - инструкция по применению:

    Порядок обрезки деревьев в Москве установлен приложением 1 к постановлению правительства Москвы № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» (приложение - это и есть сами правила).

    Согласно п. 4.1.4. Правил, существует 3 вида обрезки: санитарная, омолаживающая и формовочная.

    Санитарная обрезка - это удаление старых, больных, усыхающих или поврежденных ветвей. Она проводится в течение всего года, порубочный билет для нее не нужен.

    Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее. Проводится без порубочного билета.

    Омолаживающая обрезка - «это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону».

    Для омолаживающей обрезки требуется порубочный билет.

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