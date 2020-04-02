Мэрия Благовещенска жестко раскритиковала обрезку деревьев около ЗАГСа

Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев жестко высказался в адрес управления ЖКХ. Критика касается работы, связанной с санитарной и омолаживающей обрезкой деревьев на территории города. В частности, на днях были спилены кроны карагачей в сквере около ЗАГСа. Об этом 2 апреля сообщило Амур.инфо.

Олег Имамеев подчеркнул, что недостаточно просто давать согласования на обрезку по поступающим запросам, необходимо проверять, каким образом проводится работа, а прежде дать адекватную оценку необходимости спила веток. «Каждая организация должна знать, что она не может вот так варварски обрезать деревья в городе просто потому, что они им мешают по каким-либо субъективным причинам», – сказал Имамеев.

Администрация города не приемлет такие методы работы. Для обновления зелёных зон в настоящее время разрабатывается комплексная программа, которая будет включать в себя все вопросы, связанные с обрезкой, спилом аварийных и высадкой новых деревьев и кустарников как саженцев, так и взрослых растений, этапностью проведения работ. В составлении программы задействованы специалисты-дендрологи. Реализация программы начнётся уже в текущем году, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый заместитель мэра поддержал позицию о необходимости обсуждения данной программы с жителями города, озвученную губернатором области Василием Орловым. «В кратчайшие сроки проект программы должен быть представлен на общественное обсуждение с привлечением экспертного сообщества, конструктивные предложения горожан необходимо будет включить в итоговый документ», – подчеркнул Олег Имамеев.

Как сообщало Амур.инфо, руководство ЗАГСа объяснило спил деревьев необходимостью избавиться от ворон, которые загрязняли территорию.

Эта мера вызвала резонанс среди горожан. В том числе об этом в Фейсбуке высказался губернатор Приамурья: «Ничего хорошего (об этом) не думаю. Если спиливать тополя, то под корень, и вместо них высаживать новые деревья. Карагачи можно обрезать», – написал в комментариях Василий Орлов.