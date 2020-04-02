Волонтеры рассказали, как помогают дальневосточным бабушкам и дедушкам в условиях карантина

Тысячи волонтеров в данный момент отвозят продукты и медикаменты дальневосточным пенсионерам. Неравнодушные люди запаслись перчатками, масками и терпением. Наборы передают бесконтактным путем, хотя многие бабушки и дедушки стремятся обнять волонтеров в благодарность за их помощь.

Волонтеры из разных городов Дальнего Востока поделились своими историями – как они помогают пожилым людям в условиях карантина, сообщает канал «Добрый Восток» на «Яндекс. Дзен».

Дмитрий Пушилин, 28 лет, учитель географии в школе, город Владивосток:

– У учителей сейчас тоже выходные. Чтобы не сидеть дома, я решил помогать бабушкам и дедушкам. Это люди, которые когда-то помогали и нам. А сейчас пожилые находятся в зоне риска. Мне кажется, они бы поступили точно также. Сейчас мой день проходит просто отлично. Мы берем списки продуктов и медикаментов, покупаем их в магазинах, отвозим по адресам. Мне не страшно. Все волонтеры соблюдают меры безопасности: ходят в масках, перчатках, моют руки.

Дарья Хлыбова, 22 года, студентка Амурской государственной медицинской академии, город Благовещенск:

– Пожилые люди оставляют заявку, мы подробно расспрашиваем что нужно купить – вплоть до жирности молока и дозировки лекарства. Это очень важно. Посылку передаем бесконтактно. Кладем пакет у двери, отходим на два метра, пенсионер выходит, оставляет деньги в пакете, закрывает дверь. В магазине и аптеке мы обязательно берем чек. В дом к пенсионерам мы не заходим ни в коем случае. На днях была заявка из села Волково. Там пожилая женщина-диабетик, у нее закончились жизненно необходимые препараты, а выйти из дома пенсионерка не может – недавно вернулась с Урала, находится в самоизоляции. Мы привезли ей лекарства.

Мне не страшно помогать. Я не заболею. Я будущий медик и знаю, какую ответственность нужно нести при любых ситуациях. Несмотря ни на что, в первую очередь, на защите здоровья человека должны стоять медики. Я шла в эту профессию, чтобы помогать. И рада, если благодаря мне количество зараженных уменьшится. В день у нас около 10-15 вызовов. Мы не устаем, работаем в парах. Мы молоды, энергии запас большой, усталости я не замечаю.

Артем Купчик, 20 лет, студент, Приморский край:

– Я не могу заставить себя сидеть дома. У нас сложная ситуация в мире, старшее поколение в зоне риска. Мы не заставляем людей помогать, ищем тех, кто готов потратить свое время, силы и даже нервы. Нужно уметь общаться с людьми. У нас есть две категории волонтеров. Первые помогают в работе штаба. Они звонят и уточняют каждую составляющую заявки. Это делается для того, чтобы прояснить ситуацию, потому что заявка может быть не актуальной на момент звонка или же человек думает о том, что продукты предоставляются ему бесплатно. Есть волонтеры выездных групп – это уже непосредственно те, кто берет заполненную заявку и едет в магазин для покупки продуктов или лекарств, а после этого отвозит их на адрес, указанный в заявке. Не сказал бы, что разделилось времяпрепровождение на «до» и «после» пандемии, потому что учеба есть и на данный момент, добровольческая деятельность тоже, просто поменялся формат всей этой деятельности.

Анастасия Хван, 30 лет, начальник отдела поддержки развития добровольчества в центре молодежных инициатив при администрации Южно-Сахалинска:

– Сегодня выезжала к бабушке покупала молоко и баранки. Мы делаем общее дело, не вижу в этом геройства и никаких проблем. Мы не контактируем с пенсионерами, хотя многие очень этого хотят. Бабушки и дедушки так и норовят обнять или поцеловать, руку пожать. К сожалению, мы запрещаем это делать. Так нельзя. Чтобы нам самим не заразиться, и старикам ничего не передать. Помогать пенсионерам решились сотни волонтеров: и студенты, и работающие люди. Нам не страшно, у всех есть средства защиты. Покупаем. Привозим, забираем деньги и уезжаем. Все просто.