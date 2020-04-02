Юрий Трутнев поручил губернаторам ужесточить меры по предупреждению ЧС

Фото: правительство Амурской области

Готовность и достаточность сил и средств к паводкоопасному и пожароопасному сезонам рассмотрели на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО. Заседание провел зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, только за март текущего года в округе зарегистрировано 125 пожаров. Из них больше половины (76) произошли на территории Забайкальского края. «Обеспечение противопаводковых, противопожарных мер и контроля за нераспространением коронавирусной инфекции связаны. Если люди потеряют жилье, их придется свозить в пункты временного размещения. Если мы начнем бороться с паводками или пожарами, то вряд ли можно будет обеспечить карантин для тех, кто заболел коронавирусом, нужно будет спасать людей. Поэтому меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны приниматься более четко и жестко», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова раннее начало пожароопасного периода ожидается в центральной части и на юге Хабаровского края, западе Приморского края, юге Амурской области, в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия.

Вместе с тем на данный момент, согласно гидрологическим данным, рисков, связанных с паводковой ситуацией, на Дальнем Востоке нет.

По данным Рослесхоза, с начала года на территории земель лесного фонда ДФО возникло 119 лесных пожаров. Пожароопасный сезон начался в 6 субъектах ДФО. Сейчас на Дальнем Востоке действуют 25 пожаров: в Амурской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае, Еврейкой автономной области. На их тушении задействовано 322 человека и 877 единицы техники лесопожарных служб регионов.

Финансирование на профилактику возникновения лесных пожаров в 2020 году было доведено до регионов ДФО в декабре 2019 года. Плановый объем финансирования регионов ДФО за счет средств субвенций федерального бюджета был увеличен (с 3,4 миллиарда рублей в 2017 году до 7 миллиардов рублей в 2020 году). На мероприятия по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров регионам ДФО из средств нераспределенного резерва субвенций Рослесхоза ежегодно в сезон дополнительно выделяется более 600 миллионов рублей. Также в этом году во исполнение указа президента РФ в рамках нацпроекта «Экология» дальневосточным регионам на закупку лесопожарной техники предусмотрено 623,8 миллиона рублей.

Рослесхозом согласованы, а главами регионов ДФО утверждены все сводные планы тушения пожаров. На Дальнем Востоке к этим работам готовы 18,4 тысячи человек и 7,6 тысячи единиц техники. Подготовлено к работе 132 лесопожарные станции, 31 авиаотделение, а также 669 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Как сообщает региональное правительство, в Амурской области для оперативного реагирования противопожарной и поисково-спасательной служб области подготовлены 46 групп численностью 230 человек (резерв 96 человек). Организовано 44 межведомственных патрульных группы (100 человек) для патрулирования по 117 лесным маршрутам. Перед пожароопасным сезоном 2020 года лесничествами будет проверено 307 арендаторов лесных участков на предмет готовности к прохождению пожароопасного периода. Для предупреждения возникновения ЧС и оперативного реагирования на природные возгорания созданы 923 патрульные группы общей численностью 3 581 человек, 536 подразделений добровольной пожарной охраны в 505 населенных пунктах общей численностью 2 206 человек. В пожароопасном сезоне будет задействовано пять самолетов и три вертолета. Для работы техники в пожароопасный период создан резерв ГСМ.

По поручению Юрия Трутнева Рослесхоз провел проверку готовности дальневосточных регионов к пожароопасному сезону. По итогам проверок по ДФО 9 регионов подтвердили свою готовность. Все обнаруженные недостатки будут ликвидированными регионами до начала пожароопасного сезона.

Отмечена вероятность превышения средних многолетних показателей пожарной опасности в Забайкалье, Амурской области, Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В связи с этим Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО взять ситуацию с лесными пожарами и организацией превентивных мер под личный контроль.

Региональным властям поручено усилить контроль за выполнением собственниками земельных участков мер противопожарного обустройства территорий; обеспечить работу по выявлению лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности в лесах и в возникновении лесных пожаров, привлечению их к ответственности. Будет усилен контроль за соблюдением установленного правилами противопожарного режима в РФ запрета на выжигание сухой травы.