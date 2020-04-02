Жители Моховой Пади в Благовещенске жалуются на нашествие клещей

В окрестностях Моховой Пади в Благовещенске активизировались клещи. В редакцию Амур.инфо пришло сообщение о скоплениях паукообразных на сухой траве.

«В районе дач, где зимой проходят лыжные трассы базы "На Моховой", нашествие клещей, – написали читатели информационного агентства. – Клещи встречаются через каждые полметра на каждой травинке и кусте от 1-2 штук до массовых скоплений целыми гроздьями. Наблюдалось во время прогулки на протяжении около трех километров вдоль дороги».

Сообщение подтверждается фотографией, где на одном кусте сидят около десятка клещей.

Как сообщало Амур.инфо, сезон активности клещей в Приамурье в 2020 году начался довольно рано. Первые случаи появления кровососущих в Благовещенском районе фиксировали с середины марта.

В амурском Роспотребнадзоре напоминают, что прививаться от клещевого энцефалита необходимо заранее. Чтобы поставить прививку, нужно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

В Амурской области эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту считаются 16 территорий: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, а также города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и Углегорск.