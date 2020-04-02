Амурский музыкант побывал в очагах распространения коронавируса и выпустил клип (видео)

Lockdown — под таким названием выпустил клип амурский певец и музыкант Александр Викулов. В переводе lockdown — «блокировка». В своем клипе автор рассказывает о том, что природа решила отдохнуть от человека, выпустив на свободу вирус.

Декабрь. Мир готовится к встрече Нового года, однако уже в январе все замирает в страхе: появилась новая болезнь, которая угрожает всем. В Китае начинается битва за жизнь, пустеют улицы крупных мировых центров. «Теперь города похожи на фильм “Я – легенда”, но это реальность, парни, могли ли вы представить?» – поется в припеве.

«Идея появилась несколько дней назад. В Инстаграме один из подписчиков спросил меня, почему до сих пор нет песни о коронавирусе. А я уже работал над текстом, песня появилась легко. Записал себя на “зеленке”, подложил видео о пандемии из интернета. Получилось такое виртуальное путешествие. Сделал титры на английском языке, чтобы всем было понятно. Сегодня выложил во все соцсети и ютуб. Людям нравится, судя по отзывам», — рассказал Александр.

Александр Викулов работает преподавателем английского языка в одной из частных школ, сейчас онлайн проводит занятия со своими учениками. Он утверждает, что родители сами просили продолжать занятия, чтобы дети не отстали от программы.

«Хорошо, что у нас есть такие технологии. И еще: после этой пандемии мир не будет прежним», — считает Александр Викулов.