Благовещенский Дом ремесел приглашает на виртуальную выставку кукол

Фото: admblag.ru

Около 50 мастеров из Благовещенска, Белогорска, Зеи, районов Амурской области, Санкт-Петербурга приняли участие в выставке-конкурсе «Такие разные куклы». Любой желающий может познакомиться с экспозицией в дистанционном режиме. В Инстаграме Дома ремесел (@domremesel) опубликована виртуальная экскурсия по выставке.

В экспозиции представлены куклы, изготовленные вручную из различных материалов и в разных техниках, таких как вязание, валяние и других. Для мастеров это не просто выставка, а выставка-конкурс, в связи с этим в Инстаграме Дома ремесел объявлено голосование.

«Мы выставляем фотографии работ мастеров у нас в аккаунте, а наши подписчики отдают свои голоса за понравившиеся им экземпляры. Лучшие работы выставки будут отмечены дипломами, а самые активные голосующие – подарками от мастеров Дома ремесел», – рассказала заведующая Домом ремесел Наталья Белоноженко.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, онлайн-голосование уже собрало более 500 комментариев.