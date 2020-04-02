Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 0

Благовещенский Дом ремесел приглашает на виртуальную выставку кукол

Благовещенский Дом ремесел приглашает на виртуальную выставку кукол
Фото: admblag.ru

Около 50 мастеров из Благовещенска, Белогорска, Зеи, районов Амурской области, Санкт-Петербурга приняли участие в выставке-конкурсе «Такие разные куклы». Любой желающий может познакомиться с экспозицией в дистанционном режиме. В Инстаграме Дома ремесел (@domremesel) опубликована виртуальная экскурсия по выставке.

В экспозиции представлены куклы, изготовленные вручную из различных материалов и в разных техниках, таких как вязание, валяние и других. Для мастеров это не просто выставка, а выставка-конкурс, в связи с этим в Инстаграме Дома ремесел объявлено голосование.

«Мы выставляем фотографии работ мастеров у нас в аккаунте, а наши подписчики отдают свои голоса за понравившиеся им экземпляры. Лучшие работы выставки будут отмечены дипломами, а самые активные голосующие – подарками от мастеров Дома ремесел», – рассказала заведующая Домом ремесел Наталья Белоноженко.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, онлайн-голосование уже собрало более 500 комментариев.

Просмотров всего: 171

#интернет #культура

распечатать


Коронавирус 1

Амурский музыкант побывал в очагах распространения коронавируса и выпустил клип (видео)
Культура 5

Амурчанам на карантине предлагают писать стихи
Общество

Выбор читателей за 1 апреля
Общество 4

Белогорск онлайн: до пиковой нагрузки еще далеко
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь