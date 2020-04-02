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Собственнику сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Собственнику сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня», который сгорел в Кемерове 2 года назад, Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в Россию, предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что по возвращении в страну у подозреваемого взяли тест на наличие коронавируса. После отрицательного результата следствие предъявило ему обвинение в даче взятки. По данным следствия, мужчина при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 миллионов рублей руководителю инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, пишет «Газета.ру».

Далее на счет подконтрольной Комковой компании по фиктивному договору поступили деньги под видом оплаты услуг по проектированию, а затем средства были обналичены. В итоге, несмотря на видимые нарушения, обвиняемый получил разрешение для ввода торгового центра в эксплуатацию.

Впоследствии мужчина скрылся от правосудия, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года Вишневского задержали в Польше, после чего передали России по запросу.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

По числу жертв пожар стал одним из самых крупных в России за 100 лет. Здание, которое ранее было вещественным доказательством трагедии, снесли. Причиной ЧП стало отсутствие должного внимания к технике безопасности.

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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    12 минут назад

    Сжечь напалмом всю богодельню !!! Напалм.

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