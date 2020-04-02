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сегодня, 14:20 2

Из стран Евразийского экономического союза запретили вывозить сою

Из стран Евразийского экономического союза запретили вывозить сою
Фото: pixabay.com

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила временно запретить вывоз некоторых товаров из стран Евразийского экономического союза. Среди этих товаров – соевые бобы, репчатый лук, репа, рожь, чеснок, рис, гречка, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, просо, крупа, семена подсолнечника.

Вывоз запрещается до 30 июня. Такая мера позволит обеспечить население достаточным количеством указанных товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте ЕЭК.

В Евразийский экономический союз входят такие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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#экономика

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Писец нашим фермерам, если СРОЧНО НЕ ОТМЕНИТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ, для Дальнего Востока!

  • Mainer

    Mainer
    34 минуты назад

    Фермер

    Писец нашим фермерам, если СРОЧНО НЕ ОТМЕНИТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ, для Дальнего Востока!



    Может вместе с запретом на вывоз с\х продукции принято решение о выкупе этой продукции соответствующими госфондами.

    Было бы очень странно, если такового нет.

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