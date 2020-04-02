Из стран Евразийского экономического союза запретили вывозить сою

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила временно запретить вывоз некоторых товаров из стран Евразийского экономического союза. Среди этих товаров – соевые бобы, репчатый лук, репа, рожь, чеснок, рис, гречка, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, просо, крупа, семена подсолнечника.

Вывоз запрещается до 30 июня. Такая мера позволит обеспечить население достаточным количеством указанных товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте ЕЭК.

В Евразийский экономический союз входят такие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.