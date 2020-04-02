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Ветер не утихнет: прогноз погоды в Амурской области на 3 апреля

Ветер не утихнет: прогноз погоды в Амурской области на 3 апреля
Фото: woef.be

В пятницу 3 апреля в Амурской области сохранится ветреная погода. Ночью в отдельных районах пройдет слабый снег, днем без осадков. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах достигнет 15-20 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 9...14, по югу и местами по северу – минус 3...8. Днем по области будет плюс 1...6, местами по северу – около нуля.

В Благовещенске ночью возможен слабый снег, днем – без осадков. Ветер северный, северо-западный разгонится в порывах до 13-18 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 2...4, днем поднимется до плюс 2...4, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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