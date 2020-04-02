Амурский областной суд отклонил апелляцию по делу хищений на Восточном

Судебная коллегия Амурского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы по делу бывшего главы «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александра Никитина. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении хранилищ для ракетного топлива на космодроме Восточный.

Свободненский городской суд в августе 2019 года приговорил Александра Никитина к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и руководящие должности сроком на два года. Также судом было постановлено взыскать с осужденного материальный ущерб в размере 665 миллионов 662 тысячи рублей в пользу ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (ранее ФГУП «Стройтехнологии»).

Как сообщало Амур.инфо, возглавляемое Никитиным предприятие, по данным следствия, перечислило компании-подрядчику почти 1 миллиард рублей, но все объекты в отведенные сроки построены не были.

Александр Никитин был задержан в апреле 2018 года в своей московской квартире следователями ГСУ СКР в рамках возбужденного очередного уголовного дела о масштабных хищениях и финансовых злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный.

«Спецстройтехнологии» как одному из предприятий Спецстроя было поручено возведение нескольких хранилищ для компонентов ракетного топлива (КРТ). Предполагалось, что в комплекс войдут пять сооружений, включающих в себя объекты для хранения высококипящих КРТ различных классов, склады для нахождения и подготовки пероксида водорода, лаборатории, контрольно-пропускные пункты, караульные помещения, пожарное депо и даже прачечные для стирки спецобмундирования сотрудников. Тендер на проведение работ, общая стоимость которых оценивалась в несколько миллиардов рублей, «Спецстройтехнологии» объявили в начале 2015 года. В результате одним из основных подрядчиков стало ООО «Управление механизации строительства», которое участвовало и в других контрактах по сооружению спецобъектов. В общей сложности компании различными траншами было переведено на счета более 700 миллионов рублей.

Однако, как оказалось, часть объектов была либо построена частично, либо не построена совсем.

Апелляционное определение было вынесено судом 7 февраля 2020 года. Приговор Свободненского городского суда от 1 августа 2019 года решено оставить без изменения.