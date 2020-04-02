В Амурской области за два дня ликвидировали три природных пожара в трех районах

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С приходом тепла в Амурской области начался пожароопасный период. 1 и 2 апреля в регионе потушили три природных пожара. В общей сложности огонь полыхал на площади в 30 гектаров. Больше действующих пожаров пока не зарегистрировано.

1 апреля в Архаринском и Бурейском районах ликвидировали два природных пожара. На тушение привлекались 32 человека: 27 сотрудников лесной охраны и 5 пожарных областной противопожарной службы. Было задействовано 8 единиц техники. Огнем пройдено в Архаринском районе 10 гектаров, в Бурейском – 5 гектаров.

2 апреля зарегистрирован и ликвидирован один природный пожар в Архаринском районе с привязкой к селу Пашково. Площадь возгорания – 15 гектаров. На его ликвидации работало 14 десантников-пожарных Амурской авиабазы и 7 сотрудников лесной охраны. Было задействовано 3 единицы техники.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв, включающий 103 человека ПДПС Амурской авиабазы, 281 человека лесной охраны, 63 человека федерального резерва и 293 единицы техники.

Учитывая данные метеопрогноза по Амурской области, определены классы пожарной опасности: I класс– в Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Селемджинском районах; II класс – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском районах; III класс – в Архаринском, Бурейском, Благовещенском районах.

На территории Амурской области 1 апреля было зарегистрировано 90 термоточек в 17 муниципальных образованиях. Подтвердились как профилактический отжиг – 41, горение сухой растительности – 41. Не подтвердились – 4, природный пожар – 4. Привлекаемые силы и средства: 298 человек, 76 единиц техники.

С 30 марта на территории Благовещенского, Архаринского, Бурейского, Завитинского, Константиновского, Михайловского, Тамбовского, Ромненского районов и Благовещенска открыт пожароопасный сезон и введен особый противопожарный режим.

1 апреля работали 219 патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп, которыми составлено 18 административных протоколов.



Во время особого противопожарного режима запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР, согласно ст. 8.32 КоАП РФ, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.