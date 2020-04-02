Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 0

Источник: в ДВОКУ внезапно скончался иностранный курсант

Источник: в ДВОКУ внезапно скончался иностранный курсант
Фото: instagram.com/dvocu_blg

В среду, 1 апреля, в казарме ДВОКУ скоропостижно скончался курсант-иностранец. Эту информацию Амур.инфо подтвердил заслуживающий доверия источник.

По имеющимся сведениям, происшествие случилось в 5:40 утра в казарме училища, которая находится в Белогорье. Тело умершего было отправлено в Белогорск на вскрытие. Предварительно смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо из собственных источников, курсанту было 25 лет, он активно занимался разными видами спорта.

С просьбой прокомментировать ситуацию редакция направила официальный запрос в пресс-службу Восточного Военного округа.

Просмотров всего: 3548

#военные #происшествия

распечатать


Происшествия

Собственнику сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение
Общество

Из-за ветра Амурские электрические сети ввели режим повышенной готовности
Происшествия 1

В Якутске мужчина повредил автобус топором на замечание водителя об отсутствии маски
Происшествия 8

Двух косуль поймали в Амурской области, одну убили
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь