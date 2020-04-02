Источник: в ДВОКУ внезапно скончался иностранный курсант

В среду, 1 апреля, в казарме ДВОКУ скоропостижно скончался курсант-иностранец. Эту информацию Амур.инфо подтвердил заслуживающий доверия источник.

По имеющимся сведениям, происшествие случилось в 5:40 утра в казарме училища, которая находится в Белогорье. Тело умершего было отправлено в Белогорск на вскрытие. Предварительно смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо из собственных источников, курсанту было 25 лет, он активно занимался разными видами спорта.

С просьбой прокомментировать ситуацию редакция направила официальный запрос в пресс-службу Восточного Военного округа.