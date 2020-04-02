Творческие благовещенцы призвали оставаться дома видеоклипом

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Группа творческих жителей Благовещенска приняла участие в создании видеоклипа. Он призывает граждан оставаться дома в условиях распространения в России коронавируса.

«Идея возникла в нашей творческой группе музыкантов и певцов и просто творческих ребят Благовещенска, называется она "Народный отдел культуры". После очередных споров о коронавирусе и куче ссылок, спама, который шлют все, ругани решили объединиться и, грубо говоря, на коленке записать вот эту песенку. Слова написал Дима Логачев и Юля Кузнецова. Свела все, как ни странно, не здесь, а далеко на острове Хайнань, Светлана Муравьева. Свела аудио и видео, работала всю ночь. А видео и аудио все записывали дома исключительно на обычные телефоны, поэтому за качество не судите строго», – рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Юлия Кузнецова.

Творческие благовещенцы призывают граждан беречь себя и своих близких. «Очень хотелось, чтобы негатив ушел из города, чтобы было больше добра», – отмечает Кузнецова.

Между тем в России количество заболевших коронавирусом приближается к 3 тысячам. В Амурской области по-прежнему зарегистрирован только один случай COVID-19.