Василий Орлов отреагировал на спил деревьев возле ЗАГСа

Фото: коллаж Амур.инфо

Губернатор Приамурья Василий Орлов не остался в стороне от обсуждений горожанами спила крон деревьев возле благовещенского Дворца бракосочетания. Один из пользователей Фейсбука спросил главу региона, «что он думает по поводу уродливой обрезки деревьев» и вскоре получил ответ.

«Ничего хорошего не думаю. Если спиливать тополя, то под корень, и вместо них высаживать новые деревья. Карагачи можно обрезать», – написал в комментариях Василий Орлов.

Также губернатор отметил, что мэрии нужно разработать программу озеленения города и обсудить ее с общественностью. На вопрос пользователя, «может ли он посоветовать это мэрии», глава Приамурья ответил: «Уже».

Как сообщало Амур.инфо, инициативу срубить кроны деревьев возле Дворца бракосочетания проявило само управление ЗАГС. Кардинальные меры пришлось применить, чтобы избавиться от ворон, которые грязнили территорию и доставляли неудобства молодоженам.