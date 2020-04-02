Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость
сегодня, 13:10 7

Василий Орлов отреагировал на спил деревьев возле ЗАГСа

Василий Орлов отреагировал на спил деревьев возле ЗАГСа
Фото: коллаж Амур.инфо

Губернатор Приамурья Василий Орлов не остался в стороне от обсуждений горожанами спила крон деревьев возле благовещенского Дворца бракосочетания. Один из пользователей Фейсбука спросил главу региона, «что он думает по поводу уродливой обрезки деревьев» и вскоре получил ответ.

«Ничего хорошего не думаю. Если спиливать тополя, то под корень, и вместо них высаживать новые деревья. Карагачи можно обрезать», – написал в комментариях Василий Орлов.

Также губернатор отметил, что мэрии нужно разработать программу озеленения города и обсудить ее с общественностью. На вопрос пользователя, «может ли он посоветовать это мэрии», глава Приамурья ответил: «Уже».

Как сообщало Амур.инфо, инициативу срубить кроны деревьев возле Дворца бракосочетания проявило само управление ЗАГС. Кардинальные меры пришлось применить, чтобы избавиться от ворон, которые грязнили территорию и доставляли неудобства молодоженам.

Просмотров всего: 743

#городская власть #губернатор

распечатать

Фотогалерея

Власть 13

Правительство Приамурья передало свой автопарк больницам и волонтерам (видео)
Коронавирус 3

В Благовещенске проверили, как в кафе и ресторанах соблюдают запрет не принимать посетителей
Коронавирус 2

В Благовещенске проводят рейды по торговым точкам, работающим вопреки запрету

Власть 9

Мэр Благовещенска контролирует магазины, продолжающие работу, несмотря на запрет
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    16 минут назад

    а что Орлов сказал по поводу замов Калиты?их надо совсем спилить?

  • Маркиз

    Маркиз
    15 минут назад

    Правильно.Высадите новые деревья потом пилите.Весь город изуродовали.

  • Маркиз

    Маркиз
    12 минут назад

    Мер и красота нашего города вещи не совместимые

  • V.M.

    V.M.
    11 минут назад

    Мэр с нашим городом не совместим.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    8 минут назад

    Голову лучше бы спилили себе, вреда меньше будет!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    7 минут назад

    V.M.

    Мэр с нашим городом не совместим.



    Зато замечательно совместим с зарплатным счетом из бюджета города.

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    2 минуты назад

    Осталось спросить Орлова по поводу новых заборов-загонов, появившихся кругом за последний год. А ведь скоро они начнут ещё и ржаветь.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь