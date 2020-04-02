Дарья Миронова из «Битвы экстрасенсов» предсказывала Началовой смерть

К годовщине смерти Юлии Началовой на Первом канале показали биографический фильм, главную роль в котором сыграла Марина Орлова. Как рассказала актриса, сцена с гадалкой, которая показана в фильме, была основана на реальных событиях.

Гадалкой, к которой при жизни обращалась Началова, была Дарья Миронова, ранее принимавшая участие в проекте «Битва экстрасенсов». «Певица пригласила ведунью к себе домой, хотела узнать о будущем. Та назвала Юле дату: 16 марта 2019 года. Но не сказала конкретно, что это связано именно со смертью, сформулировала как "фатальную дату"», – рассказала Марина Орлова.

«Не ожидала, что вспомнят про мое давнее (лет десять назад) предсказание. Это было в съемном частном загородном доме. Элитный поселок, сложная пропускная система... Дочка Юли маленькой совсем была, грудничок. Мы общались часа три-четыре, до самой ночи. Карты раскладывали, пили чай. Юлю интересовала не личная жизнь, а исключительно карьера. Ей было страшно. Такое ощущение, что она интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок. Но не хотела про это слышать. Обратила ли она внимания на даты, которые ей были озвучены? Думаю, что нет», – цитирует экстрасенса StarHit.

Дарья тогда сообщила Юлии, что у нее есть все шансы достичь успехов в карьере. Нужно только как-то пережить опасную дату.

«Юля была слишком мягкой, доброй для шоу-бизнеса. Я предсказывала ей только хорошее, всю правду она просила не говорить. Но бывают вещи, которых нельзя избежать. Это судьба. Но всегда есть нюансы: можно было попробовать что-то изменить. Увы, не получилось», – добавила Миронова.

Как позже стало известно, Началова до последнего скрывала проблемы со здоровьем, просила директора Анну Исаеву опровергать в прессе информацию о том, что она болеет.

«Не хотела, чтобы знали о ее пребывании в больнице. Поэтому Аня выкладывала в Инстаграме фотографии, на которых Юля будто бы в Риме гуляет. С разрешения певицы говорила, что та не в Москве. Но это быстро рассекретили и поняли: что-то тут не так. Выяснили, в какой она лежит больнице», – рассказала Орлова.