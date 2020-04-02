Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 1

На должность директора АТБ по Хабаровскому краю и ЕАО назначен Дмитрий Макаров

На должность директора АТБ по Хабаровскому краю и ЕАО назначен Дмитрий Макаров

Дмитрий Макаров, назначенный на должность директора филиала АТБ в Хабаровском крае и Еврейской автономии, продолжит дальнейшую реализацию стратегии по увеличению доли рынка АТБ и развитию бизнеса в регионах. К работе в новой должности Дмитрий Макаров приступил с 1 апреля 2020 года.

«В Азиатско-Тихоокеанском банке я работаю более 10 лет. Мой карьерный путь в АТБ начался в 2007 году с должности начальника дополнительного офиса в городе Свободном, с апреля 2009 возглавил департамент по Амурской области. За время работы филиал банка достиг стабильных высоких результатов и неоднократно признавался лучшим по многим направлениям деятельности», – поделился Дмитрий Николаевич.

С 2016 года Дмитрий Макаров работал в структуре головного офиса АТБ, где кроме курирования Амурской области развивал внешнеэкономическое направление по клиентскому блоку. В настоящее время в АТБ активно работает консалтинговое направление деятельности по поиску партнеров в Китае и Японии, а также развиваются деловые отношения с китайскими банками-партнерами, в том числе были инициированы и проведены уникальные спортивные соревнования с китайскими банками.

Дмитрий Макаров активно участвовал в реализации и других проектов, в том числе принимал участие в деятельности рабочей группы правительства Амурской области по строительству моста через Амур, кредитованию крупных проектов машиностроения, строительства и других сфер. В настоящее время он является активным участником координационного совета по взаимодействию с кредитными организациями области, член наблюдательного совета Агентства по привлечению инвестиций Амурской области, заместителем председателя общественного совета УФССП Амурской области, членом амурского банковского клуба. Имеет два высших образования: инженер-технолог, экономист (диплом магистра с отличием).

Помимо банковской деятельности, Дмитрий Макаров активно занимается шахматным спортом и бильярдом, а также является вице-президентом федерации ушу Амурской области.

Партнерский материал

Просмотров всего: 437

распечатать


Общество 4

Белогорск онлайн: до пиковой нагрузки еще далеко
Коронавирус 1

В Белогорске о самоизоляции оповещают с помощью системы оповещения и громкоговорителей
Коронавирус 1

В Циолковском сошьют маски для пожилых людей и многодетных
Коронавирус 3

В ЗАТО Циолковский временно запретили пропускать гостей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    11 минут назад

    Хорошая новость и печальная. Хорошая тем, что в такое трудное время руководство АТБ и ЦБ РФ доверило Дмитрию Николаевичу руководство таким отделением. Печальная тем, что в Благовещенске станет на одного хорошего специалиста и человека меньше.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь