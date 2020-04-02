На должность директора АТБ по Хабаровскому краю и ЕАО назначен Дмитрий Макаров

Дмитрий Макаров, назначенный на должность директора филиала АТБ в Хабаровском крае и Еврейской автономии, продолжит дальнейшую реализацию стратегии по увеличению доли рынка АТБ и развитию бизнеса в регионах. К работе в новой должности Дмитрий Макаров приступил с 1 апреля 2020 года.

«В Азиатско-Тихоокеанском банке я работаю более 10 лет. Мой карьерный путь в АТБ начался в 2007 году с должности начальника дополнительного офиса в городе Свободном, с апреля 2009 возглавил департамент по Амурской области. За время работы филиал банка достиг стабильных высоких результатов и неоднократно признавался лучшим по многим направлениям деятельности», – поделился Дмитрий Николаевич.

С 2016 года Дмитрий Макаров работал в структуре головного офиса АТБ, где кроме курирования Амурской области развивал внешнеэкономическое направление по клиентскому блоку. В настоящее время в АТБ активно работает консалтинговое направление деятельности по поиску партнеров в Китае и Японии, а также развиваются деловые отношения с китайскими банками-партнерами, в том числе были инициированы и проведены уникальные спортивные соревнования с китайскими банками.

Дмитрий Макаров активно участвовал в реализации и других проектов, в том числе принимал участие в деятельности рабочей группы правительства Амурской области по строительству моста через Амур, кредитованию крупных проектов машиностроения, строительства и других сфер. В настоящее время он является активным участником координационного совета по взаимодействию с кредитными организациями области, член наблюдательного совета Агентства по привлечению инвестиций Амурской области, заместителем председателя общественного совета УФССП Амурской области, членом амурского банковского клуба. Имеет два высших образования: инженер-технолог, экономист (диплом магистра с отличием).

Помимо банковской деятельности, Дмитрий Макаров активно занимается шахматным спортом и бильярдом, а также является вице-президентом федерации ушу Амурской области.

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