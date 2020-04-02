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В Приамурье цирк-шапито из Петербурга попал в трудную ситуацию из-за коронавируса

В Приамурье цирк-шапито из Петербурга попал в трудную ситуацию из-за коронавируса

В поселке Новобурейский Амурской области сейчас находится приезжий цирк из северной столицы России. Из-за запрета давать представления цирк остался без заработка, а значит, без возможности самостоятельно прокормить своих животных. В социальных сетях сотрудники цирка кинули клич о помощи, чтобы их питомцы не умерли от голода.

Гастролировать «Цирк на льду» начал в Амурской области еще в 2019 году. Затем артисты перезимовали в Райчихинске и после перерыва собирались продолжить выступления, но доехать успели только до Новобурейска. И вот теперь поле распоряжения губернатора о запрете на проведение массовых мероприятий цирк не может зарабатывать деньги и кормить четвероногих артистов, среди которых олень, лама, обезьяны, ежи, собаки, попугаи ара, дикобраз, рыси, сервалы.

«При наличии работы и заработка наши животные питались вдоволь – говядина, курица, индейка, красная рыба, овощи, фрукты , орехи, орехи кедровые, семечки тыквенные и подсолнечника, сено, комбикорма, корм "Роял канин", сухой корм grandorf, овес, крупы, молоко и яйцо. Но сейчас мы не знаем, чем кормить наших подопечных. Также в цирке много рабочих и артистов. Мы просим протянуть руку помощи», – с таким призывом обратились сотрудники ко всем неравнодушным.

И помощь уже начала поступать.

«То есть мы отсюда уехать дальше не можем, потому что ни один город нас не берет в связи с коронавирусом. У нас получается вынужденный простой. Спасибо огромное всем, кто уже откликнулся на нашу просьбу о помощи из Райчихинска, Прогресса, Новобурейска. Люди пошли навстречу. Но еще неизвестно, сколько мы тут пробудем, поэтому помощь актуальна. Нам нужны морковка, капуста – олени и ламы едят, а также яблоки, бананы. А для кошек у нас хищных мясо – говядина, курица. И, чтобы все эти запасы не пропадали, нужны еще две хотя бы морозильные камеры», – рассказала администратор цирка Елена.

Уточнить, какая помощь необходима, можно по телефону: 8-929-361-90-95.

Как сообщало Амур.инфо, у этого цирка уже возникали трудности в Приамурье. Осенью 2019 года из-за снежной наледи часть фур застряла в Тындинском районе.

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#животные #коронавирус

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