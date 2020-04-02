В сквере ЗАГСа спилили деревья, чтобы избавиться от ворон

Деревья в сквере благовещенского Дворца бракосочетания лишились крон. Обезглавить их пришлось из-за постоянного нашествия ворон, которые доставляли неудобства новобрачным, гостям и самим сотрудникам ЗАГСа.

По словам начальника областного управления ЗАГС Натальи Томиловой, вырубка карагачей была вынужденной мерой. Птицы годами жили на этих деревьях и портили не только памятник, который располагается на территории ЗАГСа, – жалобы на ворон неоднократно поступали от молодоженов.

Чтобы решить проблему, руководство ЗАГСа несколько раз обращалось в мэрию Благовещенска. Против птиц использовали специальные отпугиватели, но длительного эффекта это не давало. Тогда приняли решение спилить деревья. И пока в Дворце бракосочетания приостановили торжественные регистрации, сотрудники ГСТК выполнили работу.

«Это по нашей инициативе срубили деревья, потому что стаи ворон загаживали территорию, машины новобрачных, памятник. Это была вынужденная мера обрубить кроны, чтобы хоть чуть-чуть обезопасить деревья от этой заразы. Мы ухаживали за карагачами каждый год, какие-то ветки обрубали. А сейчас действовали кардинально. Может быть, теперь это не очень красиво. Но, когда все сплошняком загажено птицами, это еще хуже», – прокомментировала Наталья Томилова.

В планах управления организовать на этом месте аллею молодых деревьев, а существующие, возможно, вообще выкорчуют. «Все стареет, деревья тоже. Их замену нужно обязательно делать», – заключила начальник областного управления ЗАГС.

Тем временем в сетях горожане уже обсуждают нынешний вид сквера. Мнения пользователей на этот счет разделились. «Нужно обновлять все рядом с ЗАГСом. Посадить сакуру. Весной будет очень красиво»; «Зачем так кардинально? Да, весной все отрастет и закучерявится, но до весны это как кладбище»; «Ужас какой»; «Будет красиво. Через год»; «Возле ЗАГСа изуродовали сквер», – пишут пользователи.