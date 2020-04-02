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сегодня, 12:15 22

В сквере ЗАГСа спилили деревья, чтобы избавиться от ворон

В сквере ЗАГСа спилили деревья, чтобы избавиться от ворон

Деревья в сквере благовещенского Дворца бракосочетания лишились крон. Обезглавить их пришлось из-за постоянного нашествия ворон, которые доставляли неудобства новобрачным, гостям и самим сотрудникам ЗАГСа.

По словам начальника областного управления ЗАГС Натальи Томиловой, вырубка карагачей была вынужденной мерой. Птицы годами жили на этих деревьях и портили не только памятник, который располагается на территории ЗАГСа, – жалобы на ворон неоднократно поступали от молодоженов.

Чтобы решить проблему, руководство ЗАГСа несколько раз обращалось в мэрию Благовещенска. Против птиц использовали специальные отпугиватели, но длительного эффекта это не давало. Тогда приняли решение спилить деревья. И пока в Дворце бракосочетания приостановили торжественные регистрации, сотрудники ГСТК выполнили работу.

«Это по нашей инициативе срубили деревья, потому что стаи ворон загаживали территорию, машины новобрачных, памятник. Это была вынужденная мера обрубить кроны, чтобы хоть чуть-чуть обезопасить деревья от этой заразы. Мы ухаживали за карагачами каждый год, какие-то ветки обрубали. А сейчас действовали кардинально. Может быть, теперь это не очень красиво. Но, когда все сплошняком загажено птицами, это еще хуже», – прокомментировала Наталья Томилова.

В планах управления организовать на этом месте аллею молодых деревьев, а существующие, возможно, вообще выкорчуют. «Все стареет, деревья тоже. Их замену нужно обязательно делать», – заключила начальник областного управления ЗАГС.

Тем временем в сетях горожане уже обсуждают нынешний вид сквера. Мнения пользователей на этот счет разделились. «Нужно обновлять все рядом с ЗАГСом. Посадить сакуру. Весной будет очень красиво»; «Зачем так кардинально? Да, весной все отрастет и закучерявится, но до весны это как кладбище»; «Ужас какой»; «Будет красиво. Через год»; «Возле ЗАГСа изуродовали сквер», – пишут пользователи.

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#животные

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    вот так боремся боремся с природой, все она нам неудобна. А потом появляются коронавирусы. Уж простите...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Теперь вороны будут ночевать на крыше ЗАГСа

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    идиотизм и дурновкусие в Благовещенске прогрессируют. По всему городу эти обрубки вместо деревьев. Была ли согласована эта вырубка? Какие к лешему вороны? Проблема не в гнездах на деревьях, а в головах чиновников. "В планах управления организовать на этом месте аллею молодых деревьев, а существующие, возможно, вообще выкорчуют". А что же помешало сначала высадить, а потом уже уродовать вид сквера и города в целом. Полагаю, что в данном случае следует вмешаться природоохранной прокуратуре.

  • Lassie

    Lassie
    1 час назад

    Какой кошмар

  • Геральт

    Геральт
    57 минут назад

    неужели в мире не придумали других способов борьбы с воронами, кроме как деревья вырубать?

  • nerro

    nerro
    56 минут назад

    серьёзно что ли, из-за ворон?? совсем у людей, затеявших это, мозги не работают...

  • rbgfhbc

    rbgfhbc
    55 минут назад

    Руководителю ЗАГС давно пора на пенсию...Тетя Наташа ушло ваше время, пора отдыхать. А место действительно изуродовали....Жаль

  • nerro

    nerro
    52 минуты назад

    уволить Томилову к чёртовой бабушке за такие решения.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    50 минут назад

    Все правильно, и газоны во всём городе закатать в бетон, так избавимся от клещей, а что бы мошка не надоедала...осушить водоёмы! Область живёт ! Всё бодрячком !

  • Ольга77

    Ольга77
    45 минут назад

    Так в сквере рядом с ЦЭВом место обитания этих "милых" птиц. Сквер ждет такая же участь? Есть другие и очень эффективные способы борьбы с вороньем. Почему срответствующие службы не занимаются решением этого вопроса?

  • Ольга77

    Ольга77
    45 минут назад

    Так в сквере рядом с ЦЭВом место обитания этих "милых" птиц. Сквер ждет такая же участь? Есть другие и очень эффективные способы борьбы с вороньем. Почему срответствующие службы не занимаются решением этого вопроса?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    39 минут назад

    За последние лет 5 побыл в ЗАГСе больше 10 раз по разным причинам. Машина стояла под этими карагачами и вот честно ни разу не видел загаженной, да и памятник тоже.

    Похоже это всё же возраст. В отличии от покраски стен, деревья быстро не вырастут.

  • just me

    just me
    38 минут назад

    "Омолаживание" - так это раньше мотивировалось. Но борьба с воронами таким способом - это вообще ... Тогда уж проводите обезлесивание. В пустыне ворон нет.

  • Маркиз

    Маркиз
    25 минут назад

    Господа ЧИНУШИ -- что вы творите? Наш город превратился в одни обрубки деревьев. Страшно смотреть. Может пора выйти из кабинетов и пройти по городу пешком и посмотреть на то,что осталось от наших красивых деревьев. Неужели не жалко? Скоро задохнемся от грязи от пыли. Сквер изуродовали.Очень жаль,что нет хозяина ,который бы болел душой за наш город.

  • Секвойя

    Секвойя
    21 минута назад

    Карагач царское дерево, долгожитель и плюс в отделке авто таких как Ролс, Майбах и подобных. И вдруг они оказались ещё и притяжением для ворон. Причина спиливания вороны? Как-то не солидро. Мне одному кажется, что меня ненормальным считают. Куда воронам предписали перелететь на ночёвки? Люди озеленяли и тоже люди спилили. Разные люди. Сложно вырастить Дерево, построить Дом, вырастить Сына, поэтому и есть такие обязательства. Никак не диаметральные.

  • nerro

    nerro
    19 минут назад

    Если мозгов нет у тёти,

    то их ей не потерять...

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    17 минут назад

    Благовещенск давно не зелёный город: уже лет 10 деревья активно уничтожаются или из них делают уродские обрубки вместо проведения правильного кронирования. Сейчас город ещё озаборивают. Хотя с 1 апреля вступают в силу новые поправки к установке заборов и там, где ширина газона больше 1 метра, забор не нужен. Но прочтут ли его наши чиновники или город через 3-4 года будет весь в ржавых заборах-загонах?

  • V.M.

    V.M.
    12 минут назад

    УЖАС НАШЕГО ГОРОДА...

    Пусть он снится нашей администрации



    Возле ЗАГСа изуродовали деревья ☹️

  • Simon12321

    Simon12321
    11 минут назад

    Вот уродство стало,ужас какой

  • brb

    brb
    7 минут назад

    Старая ворона там одна. Безнадежно тупая и зачуханная.

  • AmurLand

    AmurLand
    6 минут назад

    Нормально. Постапокалиптично. Но красиво по особенному. Уютненько.

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    2 минуты назад

    Вряд ли стоит так снисходительно относиться к этому вредительству. Некомпетентность чиновников вызывает уже реальные опасения. Посчитать, сколько спилено деревьев и оштрафовать по закону того, кто отдал такое распоряжение. А затем заставить за свой счет высадить новые деревья, причем большие. Лечение головной боли путем отрубания головы - это даже не 19 век, в 17-й век. То что город изуродован - не самая большая проблема, проблемы начнутся, когда экология начнет мстить людям

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