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сегодня, 12:06 17

По ночам в Благовещенске начали пылесосить улицы (видео)

По ночам в Благовещенске начали пылесосить улицы (видео)
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске начали работу шесть специальных вакуумных машин-автопылесосов. В ночь с 1 на 2 апреля с 22:00 до 5:00 были обработаны более 10 участков улиц. Работы проводит подразделение МКП ГСТК «Дорожно-эксплуатационное управление» (ДЭУ).

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В городе работают шесть специальных вакуумных машин (автопылесосов). Работы проводятся подразделением ГСТК «Дорожно-эксплуатационное управление». ⠀ Как пояснили в ДЭУ, вакуумные автопылесосы ежегодно выходят на улицы города с наступлением плюсовых температур. Эта техника является незаменимой при очистке городских улиц от пыли, грязи, и отсева, оставшихся после зимы. После того как и ночные температуры «уйдут в плюс», к уборке города подключатся специальные моечные машины. ⠀ Работают автопылесосы исключительно в ночное время, это связано с отсутствием автомобилей в прилотковой части дорог и на парковках, а также с целью не создавать пробки и неудобства для автомобилистов. ⠀ Так, в ночь с 1 на 2 апреля с 22:00 до 5:00 были обработаны более 10 участков улиц, количество объясняется рабочей скоростью спецтехники – до 4 км/час. ⠀ В связи с тем, что во время работы вакуумные машины издают шум, просим горожан отнестись с пониманием к проведению таких необходимых для чистоты Благовещенска действий.

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

Вакуумные автопылесосы ежегодно выходят на улицы с наступлением плюсовых температур, пояснили в организации. Эта техника является незаменимой при очистке городских улиц от пыли, грязи и отсева, оставшихся после зимы. После того как и ночные температуры уйдут в плюс, к уборке города подключатся специальные моечные машины.

Работают автопылесосы только в ночное время, это связано с отсутствием автомобилей в прилотковой части дорог и на парковках, а также с целью не создавать пробки и неудобства для автомобилистов – скорость спецтехники не превышает 4 километров в час, сообщает городская администрация.

Во время работы вакуумные машины шумят, и горожан просят отнестись с пониманием к проведению необходимых для чистоты Благовещенска действий.

Просмотров всего: 1497

#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    сегодняшний ветер вам в помощь

  • Павел134679

    Павел134679
    1 час назад

    сколько смотрел на них - пылесосят и все без фильтров сразу вылетает вверх. работа для показухи

  • Ольга1972

    Ольга1972
    53 минуты назад

    Можно и с утра дороги и тротуары мыть

  • bayan-spam

    bayan-spam
    51 минута назад

    это каждый год делают, только пыли больше от них и шум дикий!

  • ВикторияU

    ВикторияU
    47 минут назад

    Вчера часов в 12 ночи один такой долго отстаивался на пятачке у Амурская на Шимановского, при этом двигатель работал вовсю

  • ВикторияU

    ВикторияU
    46 минут назад

    Амура

  • FuckingDick

    FuckingDick
    27 минут назад

    Вот таких на каждый район https://www.karcher.ru/ru/professional/kommunalnaja-tekhnika/municipalnye-podmetalnye-mashiny/mc-130-adv-14422302.html?&Valid=False&Signature=5AACCA06B902D5179CEBA14AA5089F74C9563C3C5033B8374227855EB28F6EB1CC8E2361519E077950C0A56FCAA06FB38AC01CAFEAD9419DC9F0032B6616E214&TimeStamp=1585800330 и город засияет

  • FuckingDick

    FuckingDick
    26 минут назад

    Вот таких на каждый район https://www.karcher.ru/ru/professional/kommunalnaja-tekhnika/municipalnye-podmetalnye-mashiny/mc-130-adv-14422302.html?&Valid=False&Signature=5AACCA06B902D5179CEBA14AA5089F74C9563C3C5033B8374227855EB28F6EB1CC8E2361519E077950C0A56FCAA06FB38AC01CAFEAD9419DC9F0032B6616E214&TimeStamp=1585800330 и город засияет

  • FuckingDick

    FuckingDick
    26 минут назад

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  • FuckingDick

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    26 минут назад

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  • FuckingDick

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    26 минут назад

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  • FuckingDick

    FuckingDick
    25 минут назад

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  • FuckingDick

    FuckingDick
    25 минут назад

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  • FuckingDick

    FuckingDick
    25 минут назад

    Вот таких на каждый район https://www.karcher.ru/ru/professional/kommunalnaja-tekhnika/municipalnye-podmetalnye-mashiny/mc-130-adv-14422302.html?&Valid=False&Signature=5AACCA06B902D5179CEBA14AA5089F74C9563C3C5033B8374227855EB28F6EB1CC8E2361519E077950C0A56FCAA06FB38AC01CAFEAD9419DC9F0032B6616E214&TimeStamp=1585800330, и город засияет. Чинушам на заметку !

  • FuckingDick

    FuckingDick
    25 минут назад

    Вот таких на каждый район https://www.karcher.ru/ru/professional/kommunalnaja-tekhnika/municipalnye-podmetalnye-mashiny/mc-130-adv-14422302.html?&Valid=False&Signature=5AACCA06B902D5179CEBA14AA5089F74C9563C3C5033B8374227855EB28F6EB1CC8E2361519E077950C0A56FCAA06FB38AC01CAFEAD9419DC9F0032B6616E214&TimeStamp=1585800330, и город засияет. Чинушам на заметку !

  • FuckingDick

    FuckingDick
    25 минут назад

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  • FuckingDick

    FuckingDick
    24 минуты назад

    Вот таких на каждый район https://www.karcher.ru/ru/professional/kommunalnaja-tekhnika/municipalnye-podmetalnye-mashiny/mc-130-adv-14422302.html?&Valid=False&Signature=5AACCA06B902D5179CEBA14AA5089F74C9563C3C5033B8374227855EB28F6EB1CC8E2361519E077950C0A56FCAA06FB38AC01CAFEAD9419DC9F0032B6616E214&TimeStamp=1585800330, и город засияет. Чинушам на заметку !

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