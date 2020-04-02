По ночам в Благовещенске начали пылесосить улицы (видео)

Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске начали работу шесть специальных вакуумных машин-автопылесосов. В ночь с 1 на 2 апреля с 22:00 до 5:00 были обработаны более 10 участков улиц. Работы проводит подразделение МКП ГСТК «Дорожно-эксплуатационное управление» (ДЭУ).

Вакуумные автопылесосы ежегодно выходят на улицы с наступлением плюсовых температур, пояснили в организации. Эта техника является незаменимой при очистке городских улиц от пыли, грязи и отсева, оставшихся после зимы. После того как и ночные температуры уйдут в плюс, к уборке города подключатся специальные моечные машины.

Работают автопылесосы только в ночное время, это связано с отсутствием автомобилей в прилотковой части дорог и на парковках, а также с целью не создавать пробки и неудобства для автомобилистов – скорость спецтехники не превышает 4 километров в час, сообщает городская администрация.

Во время работы вакуумные машины шумят, и горожан просят отнестись с пониманием к проведению необходимых для чистоты Благовещенска действий.