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Из-за ветра Амурские электрические сети ввели режим повышенной готовности

Из-за ветра Амурские электрические сети ввели режим повышенной готовности
Фото: www.instagram.com/amur_drsk

2 апреля Амурские электрические сети ввели режим повышенной готовности. Это связано с тем, что в Амурской области дует сильный ветер с порывами до 16-21 метра в секунду, а в Благовещенске его порывы достигают 20 метров.

«В нашем филиале установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу, организованно взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований», сообщает пресс-служба АО «ДРСК» в Инстаграме.

Амурчан просят соблюдать правила электробезопасности во время непогоды: нельзя находиться вблизи линий электропередачи. При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить на горячую линию АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства (все телефоны указаны в Инстаграме в актуальных сторис «Диспетчер»).

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#происшествия #энергетика

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