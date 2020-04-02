Китай предложил другим странам испытывать их вакцину из-за недостатка больных

Китайские вирусологи, разрабатывающие вакцину против коронавируса, предложили другим государствам провести клинические испытания на их территориях. В гонконгской газете South China Morning Post сообщили, что в Китае не хватает пациентов для испытаний.

«Мы очень быстро поставили распространение вируса под контроль, и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины», – заявил один из ведущих китайских вирусологов Чэнь Лин из лаборатории инфекционных заболеваний Китая.

«Например, если мы протестируем вакцину на 10 тысячах пациентов и окажется, что только у 100 человек появится иммунитет, то 0,01% эффективности будет недостаточно, чтобы доказать, что вакцина может быть использована среди обычных людей», – объяснил специалист.

Первые результаты клинических испытаний разработанных в Китае вариантов вакцины собираются обнародовать к концу апреля, сообщает «РЕН ТВ».