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сегодня, 11:30 0

Китай предложил другим странам испытывать их вакцину из-за недостатка больных

Китай предложил другим странам испытывать их вакцину из-за недостатка больных
Фото: mohamed Hassan с сайта Pixabay

Китайские вирусологи, разрабатывающие вакцину против коронавируса, предложили другим государствам провести клинические испытания на их территориях. В гонконгской газете South China Morning Post сообщили, что в Китае не хватает пациентов для испытаний.

«Мы очень быстро поставили распространение вируса под контроль, и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины», – заявил один из ведущих китайских вирусологов Чэнь Лин из лаборатории инфекционных заболеваний Китая.

«Например, если мы протестируем вакцину на 10 тысячах пациентов и окажется, что только у 100 человек появится иммунитет, то 0,01% эффективности будет недостаточно, чтобы доказать, что вакцина может быть использована среди обычных людей», – объяснил специалист.

Первые результаты клинических испытаний разработанных в Китае вариантов вакцины собираются обнародовать к концу апреля, сообщает «РЕН ТВ».

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#Китай #коронавирус #медицина #наука

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