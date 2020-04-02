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сегодня, 11:24 3

Здравоохранению Приамурья выделили дополнительные средства

Здравоохранению Приамурья выделили дополнительные средства
Фото: pixabay.com

Здравоохранению Амурской области дополнительно выделено 52 миллиона рублей. Деньги пойдут на приобретение медоборудования.

«Средства будут направлены на оснащение коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Планируем дополнительно приобрести аппараты для инвазивной искусственной вентиляции легких, которые в том числе эффективно используются в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом. Это весомая помощь региональному здравоохранению в противодействии распространению COVID-19», – отметила министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Закупка оборудования для дополнительного обеспечения медорганизаций региона на случай распространения коронавируса будет осуществлена без проведения конкурсных процедур, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Дотация властям региона в размере 52 миллионов рублей предусмотрена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета за счет средств резервного фонда правительства РФ.

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#здоровье #коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    больных нет-но деньги выделены

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Планируем дополнительно приобрести аппараты для инвазивной искусственной вентиляции легких, которые в том числе эффективно используются в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом".

    Да путевые аппараты закупайте: скупой платит дважды, не забывайте. Пусть их будет меньше, но те, которые действительно помогут в тяжелой ситуации. И докторов одеть соответственно не забудьте.

  • 5amur

    5amur
    20 минут назад

    Только недавно читал про Америку, что там не хватает аппаратов ИВЛ. И что к одному аппарату двух пациентов подключают. А тут приятная новость. Видно, что люди грамотные рулят.

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