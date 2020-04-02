Здравоохранению Приамурья выделили дополнительные средства

Здравоохранению Амурской области дополнительно выделено 52 миллиона рублей. Деньги пойдут на приобретение медоборудования.

«Средства будут направлены на оснащение коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Планируем дополнительно приобрести аппараты для инвазивной искусственной вентиляции легких, которые в том числе эффективно используются в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом. Это весомая помощь региональному здравоохранению в противодействии распространению COVID-19», – отметила министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Закупка оборудования для дополнительного обеспечения медорганизаций региона на случай распространения коронавируса будет осуществлена без проведения конкурсных процедур, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Дотация властям региона в размере 52 миллионов рублей предусмотрена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета за счет средств резервного фонда правительства РФ.