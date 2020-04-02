Благовещенские бойцы студенческих отрядов готовятся к новому трудовому сезону

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Амурское отделение «Российские студенческие отряды» сформировали отряды на предстоящее лето. Они будут работать по пяти направлениям: вожатые детских лагерей — 100 человек; специализированные сельскохозяйственные отряды — 72 человека; путина (рыбообработка) — 20 человек; проводники — 80 человек; строительные отряды — 135 человек.

Самые многочисленные на сегодняшний день — это строительные студенческие отряды. Они представляют собой шесть команд бойцов, которые имеют опыт возведения арматурных конструкций, внутренней отделки помещений, кирпичной кладки, дорожных работ, укладки тротуарной плитки и бордюрного камня, работы с ручным электроинструментом, работы с исполнительной документацией, а также подсобные работы и работы по благоустройству. При своевременной заявке от работодателя есть возможность обучения ребят необходимым навыкам и получение допуска к работе.

Традиционно основной период работы отряда — с 1 июля по 31 августа, но при необходимости есть возможность направлять бойцов для работы с апреля по октябрь.

Требованиями, необходимыми для формирования стройотряда, являются: гарантированная заработная плата не менее 22 тысяч рублей в месяц, достойные условия труда и отдыха, компенсация прохождения медицинской комиссии, оплата за формирование и подготовку отряда.

Существенными конкурентными преимуществами трудоустройства студенческих отрядов являются высокий уровень дисциплины на объекте, готовность к ненормированной и сверхурочной работе, а также возможность использования налоговой льготы при трудоустройстве бойцов. В соответствии с данной налоговой льготой работодатели, привлекающие на работу студенческие отряды, освобождаются от страховых взносов в Пенсионный фонд России, что позволяет предприятиям получать существенную экономию.

Уровень подготовки бойцов студенческих отрядов Благовещенска ежегодно высоко оценивается на конкурсе молодых профессионалов WorldSkills и Всероссийском конкурсе профмастерства студенческих строительных отрядов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По вопросу работы стройотрядов на предприятиях Благовещенска необходимо обращаться к руководителю АРО МООО «Российские студенческие отряды» Шепетько Юлии Николаевне по телефону: 8-914-398-06-91.