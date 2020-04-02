Благовещенцы могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии на сайте РКЦ

Фото: пресс-служба АКС

Благовещенский расчетно-кассовый центр предлагает гражданам оплачивать коммунальные услуги, используя личный кабинет на сайте blag-rkc.ru. Теперь эта функция доступна пользователям без комиссии.

Чтобы оплачивать коммунальные услуги онлайн, требуется регистрация в личном кабинете. Для этого необходимо: быть собственником жилого помещения либо иметь регистрацию по месту жительства; знать свой номер лицевого счета; иметь действующий адрес электронной почты; СНИЛС.

После заполнения анкеты на сайте, на электронную почту в течение одного дня придет подтверждение и пароль для входа в личный кабинет. После ввода пароля в нижнем левом углу появится кнопка «оплатить». Данная услуга доступна для владельцев карт всех банков.

Сервис помогает не только оплатить услуги, но и отследить начисления, передать показания приборов учета, отследить историю своих действий, сообщает пресс-служба АКС.

Имеющиеся вопросы можно задать по телефонам 8 (4162) 22-14-60, 8 (4162) 22-14-61, 8 (4162) 579-888 в будни с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 17:00.