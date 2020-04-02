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сегодня, 10:55 12

Благовещенцы могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии на сайте РКЦ

Благовещенцы могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии на сайте РКЦ
Фото: пресс-служба АКС

Благовещенский расчетно-кассовый центр предлагает гражданам оплачивать коммунальные услуги, используя личный кабинет на сайте blag-rkc.ru. Теперь эта функция доступна пользователям без комиссии.

Чтобы оплачивать коммунальные услуги онлайн, требуется регистрация в личном кабинете. Для этого необходимо: быть собственником жилого помещения либо иметь регистрацию по месту жительства; знать свой номер лицевого счета; иметь действующий адрес электронной почты; СНИЛС.

После заполнения анкеты на сайте, на электронную почту в течение одного дня придет подтверждение и пароль для входа в личный кабинет. После ввода пароля в нижнем левом углу появится кнопка «оплатить». Данная услуга доступна для владельцев карт всех банков.

Сервис помогает не только оплатить услуги, но и отследить начисления, передать показания приборов учета, отследить историю своих действий, сообщает пресс-служба АКС.

Имеющиеся вопросы можно задать по телефонам 8 (4162) 22-14-60, 8 (4162) 22-14-61, 8 (4162) 579-888 в будни с 08:00 до 19:00, в субботу – с 08:00 до 17:00.

Просмотров всего: 1045

#ЖКХ

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    блин, только позавчера оплатил через сбер с комиссией.

    в сбербанк.онлайн комиссии теперь тоже не будет? надо проверить

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Получается, что банк комиссию отменять не будет. Замечательно. Кому война, а кому мать родна.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    GnOmE

    блин, только позавчера оплатил через сбер с комиссией. в сбербанк.онлайн комиссии теперь тоже не будет? надо проверить



    Вчера Сбер-онлайн платила. Берет комиссию по квитанциям РКЦ.

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    сейчас проверил - так же берут

    https://ibb.co/nQ7nmHC

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Читайте внимательней-без комиссии через личный кабинет РКЦ а не через СБонлайн. Сам пока через кабинет не проверял, надо зарегиться.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Обещали в думе рассмотреть вопрос об отмене комиссии банками,при оплате квитанций за жкх,было бы сказано,а на деле плати банкам.Так каждый придумать может,чтоб ему платили проценты за услуги.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Пивовар оказывается не берет комиссию за ЖКХ в МБ или в ИБ, РКЦ и капремонт платил недавно. ДЭК и УК Мегасервис на Квартплата-Город без комиссии много лет. С 1 марта Хомяк отменил кашу по ЖКХ которая перекрывала комиссию в два-три раза (кроме РКЦ-там жлобская комиссия).

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    paravis

    Читайте внимательней-без комиссии через личный кабинет РКЦ а не через СБонлайн. Сам пока через кабинет не проверял, надо зарегиться.



    Так мы про Сбер и пишем, а не про личный кабинет. Просто у человека возникла мысль: вдруг и Сбер отменил комиссию? Но - фихтам... ))))

  • дед

    дед
    1 час назад

    они очень много данных хотят....при регистрации (((((

  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    Много данных им нужно ясно зачем: для того, чтобы потом без проблем в суд иск о взыскании подавать)))

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Сбер крахабор, вщяли комиссию в такой сложный период. Подавитесь.

  • GnOmE

    GnOmE
    36 минут назад

    paravis

    Читайте внимательней-без комиссии через личный кабинет РКЦ а не через СБонлайн. Сам пока через кабинет не проверял, надо зарегиться.



    сами перечитайте внимательнее что я написал

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