Амурчанам разъяснили механизм получения бесплатного сертификата на допобразование

Благодаря им родители смогут записать детей в различные кружки и секции, оплатив стоимость услуг номиналом сертификата.

«В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей? Ребенок вместе с родителями выбирает, где учиться, и деньги следуют за ним. При этом система обеспечивает равный и свободный выбор ребенком и его семьей любой дополнительной общеразвивающей программы, включенной в реестр образовательных программ по персонифицированному финансированию и прошедшей независимую экспертизу качества, – прокомментировала директор регионального модельного центра Амурской области Светлана Голубева. – Для получения сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте "Навигатор дополнительного образования детей Амурской области"».

Навигатор – это интернет-портал, где родители или сами ребята ищут кружки и секции, а учреждения дополнительного образования привлекают детей на свои занятия. Родители (законные представители ребенка) как зарегистрированные пользователи смогут: ознакомиться с реестром общеразвивающих программ в разрезе каждого учреждения дополнительного образования детей, просмотреть информацию о программе и ее организаторе, записать ребенка на обучение.

Навигатор доступен по ссылке.

«В каталоге навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на обучение. Зачисленным детям автоматически выдается электронный сертификат учета или сертификат персонифицированного финансирования с определенным номиналом. После этого ребенок посещает занятия, оплата за обучение будет списываться со счета сертификата (если программа участвует в персонифицированном финансировании)», – отметила Светлана Голубева.

Сертификат персонифицированного финансирования – это именной электронный документ, который позволяет ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все данные о сертификате (срок действия, остаток средств на счете, списания) будут находиться на сайте навигатора во вкладке «Личный кабинет». Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на дополнительное образование детей и только через портал дополнительного образования. Деньги нельзя потратить на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не ограничены.

«В настоящее время на сайте возможно только создание личного кабинета и знакомство с загруженными программами. Ведутся работы по подключению дополнительных модулей навигатора по выдаче сертификатов учета и сертификатов финансирования, проводится экспертиза программ дополнительного образования», – пояснила директор регионального модельного центра.

В 2020 году не все общеобразовательные программы будут участвовать в персонифицированном финансировании, а только те, которые имеют значок «Доступна оплата сертификатом». Запись на них будет открыта в августе.

Видеоинструкцию по созданию личного кабинета и дальнейшие шаги по получению сертификата можно просмотреть, пройдя по ссылке.