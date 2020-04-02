Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:46 6

Амурчанам разъяснили механизм получения бесплатного сертификата на допобразование

Амурчанам разъяснили механизм получения бесплатного сертификата на допобразование

Специалисты Амурского областного института развития образования ответили на популярные вопросы о персонифицированном финансировании. Как сообщалось, регион зашел в новую программу национального проекта «Образование», в рамках которого на дополнительное образование детей семьям будут выдавать бесплатные сертификаты.

Благодаря им родители смогут записать детей в различные кружки и секции, оплатив стоимость услуг номиналом сертификата.

«В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей? Ребенок вместе с родителями выбирает, где учиться, и деньги следуют за ним. При этом система обеспечивает равный и свободный выбор ребенком и его семьей любой дополнительной общеразвивающей программы, включенной в реестр образовательных программ по персонифицированному финансированию и прошедшей независимую экспертизу качества, – прокомментировала директор регионального модельного центра Амурской области Светлана Голубева. – Для получения сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте "Навигатор дополнительного образования детей Амурской области"».

Навигатор – это интернет-портал, где родители или сами ребята ищут кружки и секции, а учреждения дополнительного образования привлекают детей на свои занятия. Родители (законные представители ребенка) как зарегистрированные пользователи смогут: ознакомиться с реестром общеразвивающих программ в разрезе каждого учреждения дополнительного образования детей, просмотреть информацию о программе и ее организаторе, записать ребенка на обучение.

Навигатор доступен по ссылке.

«В каталоге навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на обучение. Зачисленным детям автоматически выдается электронный сертификат учета или сертификат персонифицированного финансирования с определенным номиналом. После этого ребенок посещает занятия, оплата за обучение будет списываться со счета сертификата (если программа участвует в персонифицированном финансировании)», – отметила Светлана Голубева.

Сертификат персонифицированного финансирования – это именной электронный документ, который позволяет ребенку обучаться дополнительно, вне школы, за счет средств, выделенных государством. Все данные о сертификате (срок действия, остаток средств на счете, списания) будут находиться на сайте навигатора во вкладке «Личный кабинет». Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на дополнительное образование детей и только через портал дополнительного образования. Деньги нельзя потратить на другие цели и нельзя обналичить. При этом в выборе занятий дети не ограничены.

«В настоящее время на сайте возможно только создание личного кабинета и знакомство с загруженными программами. Ведутся работы по подключению дополнительных модулей навигатора по выдаче сертификатов учета и сертификатов финансирования, проводится экспертиза программ дополнительного образования», – пояснила директор регионального модельного центра.

В 2020 году не все общеобразовательные программы будут участвовать в персонифицированном финансировании, а только те, которые имеют значок «Доступна оплата сертификатом». Запись на них будет открыта в августе.

Видеоинструкцию по созданию личного кабинета и дальнейшие шаги по получению сертификата можно просмотреть, пройдя по ссылке.

Просмотров всего: 1425

#дети #образование

распечатать


В России и мире

В Москве родился ребенок с коронавирусом
Общество 1

Маленьким жителям Тынды начали читать сказки по телефону
Общество

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа
Коронавирус 1

Из-за короновируса перенесут сроки вступительных экзаменов

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Какой номинал данного сертификата?

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    2 часа назад

    )))на более менее приличные доп.занятия-плаваеие, футбол, борьба и т.д. -запись приостановлена, мест нет)еще бы

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    2 часа назад

    еще и зарегистрироваться не возможно-вот это сервис, класс

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    Ссылку исправьте! Там лишняя точка в конце. Из-за этого регистрация не работает.

    Всем! Заходите по ссылке https://dopportal.amurobl.ru и у вас всё получится. Или вручную удалите лишнюю точку в конце адреса.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    в навигаторе нет частных досуговых учреждений! ЕСТЬ ТОЛЬКО ОКЦ и муниципальные!

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Для ребенка 9 лет по Благовещенску остался только баян....запись преостановлена!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь