Амурчанам на карантине предлагают писать стихи

Амурчанам напоминают, что 2020 год – это год 75-летия Великой Победы. И, находясь на карантине, можно писать стихи о своих ветеранах или о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной. Сочинения принимаются до 20 августа. Принять участие в конкурсе могут амурчане старше 7 лет.

75-летию Великой Победы общественная организация «Зейская слобода» посвятила большой проект «Встретимся на Амуре», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В общей сложности, в проекте 9 мероприятий. Одним из первых будет проведен городской конкурс авторских стихов «Чтобы помнили…».

«Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Сейчас есть время, когда можно заглянуть в семейные фотоальбомы, найти фотографии своих ветеранов, вспомнить их рассказы и сложить стихотворение. Это могут быть стихи как о ветеране, так и о войне в целом, о героическом подвиге всего народа», – рассказала одна из организаторов проекта Екатерина Набока.

В конкурсе – пять возрастных групп. Положение о опубликовано на официальном сайте управления культуры (культура.благовещенск.рф). Справки по телефонам: 8 962 295 20-71, 8-909-883-80-45 или по адресу: улица Ленина,144, кабинет 1.

Подведение итогов и награждение победителей планируется провести в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Также в рамках проекта будет создан электронный сборник стихов, сочинений и рисунков «Что мы знаем о войне…», собранный из материалов городского конкурса авторских стихов «Чтобы помнили…» и областного конкурса «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», проходившего в рамках проекта «Листая страницы «Блокадной книги…» в прошлом году.

Также общественники планируют запустить акцию под хэштегом #Бессмертныйподвигмоегопредка#Благовещенск#Фондпрезидентскихгрантов, которая пройдёт при поддержке Государственного архива Амурской области и Военного комиссариата Амурской области. Военкомат передал участникам проекта 1700 анкет о фронтовиках Приамурья. Информацию сведут в одну базу и опубликуют. Если этой информации нет на мемориальном сайте «Дорога памяти», ее дополнят.

Ключевой идеей социального проекта «Встретимся на Амуре» стала пьеса «Нина», написанная руководителем Образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры Екатериной Набокой. Пьеса основана на реальных событиях. Юные актеры театральной студии в постановке расскажут о жизни благовещенских детей военной и после военной поры. Автор пьесы рассказала, что писала ее, опираясь на рассказы своей бабушки, родившейся в 1935 году.

Первый показ спектакля «Нина» запланирован на 26 апреля.

Это уже второй проект-победитель в конкурсе президентских грантов общественной организации «Зейская слобода». В прошлом году проект «Листая страницы «Блокадной книги» получил народное признание не только в Благовещенске и Амурской области, но и на всероссийском уровне.