Семь дней за 5 минут: на видео сняли, как в Приамурье аисты соорудили гнездо

Фото: кадр видео

В Сети появилось ускоренное видео, где запечатлено, как в Амурской области дальневосточные аисты соорудили себе гнездо. Кадры сняты веб-камерой.

«На дереве, где раньше было гнездо, но впоследствии упало, экологи соорудили искусственную гнездовую платформу из досок и веток. Дальневосточные аисты вновь поселились на этом месте и за неделю с нуля отстроили себе новое гнездо. За 5 минут показаны 7 дней строительства вплоть до откладки первого яйца», – пишет в своем Инстаграме координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.

Проект видеонаблюдения за дальневосточными аистами реализован общественной экологической организацией «АмурСоЭС» при поддержке Амурского отделения WWF-Россия.