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сегодня, 10:40 2

Семь дней за 5 минут: на видео сняли, как в Приамурье аисты соорудили гнездо

Семь дней за 5 минут: на видео сняли, как в Приамурье аисты соорудили гнездо
Фото: кадр видео

В Сети появилось ускоренное видео, где запечатлено, как в Амурской области дальневосточные аисты соорудили себе гнездо. Кадры сняты веб-камерой.

«На дереве, где раньше было гнездо, но впоследствии упало, экологи соорудили искусственную гнездовую платформу из досок и веток. Дальневосточные аисты вновь поселились на этом месте и за неделю с нуля отстроили себе новое гнездо. За 5 минут показаны 7 дней строительства вплоть до откладки первого яйца», – пишет в своем Инстаграме координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.

Проект видеонаблюдения за дальневосточными аистами реализован общественной экологической организацией «АмурСоЭС» при поддержке Амурского отделения WWF-Россия.

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#природа

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Комментарии
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  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    Ааааа, какой позитив)))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Работящая семья))

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