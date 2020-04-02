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сегодня, 10:34 2

Отделения Почты России 2 и 3 апреля будут работать в обычном режиме

Отделения Почты России 2 и 3 апреля будут работать в обычном режиме
Фото: in-news.ru

Второго и третьего апреля отделения Почты России будут работать в стандартном режиме. Клиентам предоставят весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений сообщат дополнительно.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол нанесут соответствующую разметку.

Почта России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании, сообщает пресс-служба организации. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • BS28RUS

    BS28RUS
    56 минут назад

    На почте России работают в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста. Люди из группы риска. Всех выгнали на работу, либо предложили альтернативу написать заявление на отпуск за собственный счёт. Никаких масок и дезинфекторов нет. Все за свой счёт и своими силами. Дурдом, как всегда.

  • foxik62

    foxik62
    50 минут назад

    Сейчас только вернулся оттуда. Народ толпится на улице, на ветру. Запускают в зал не более 6 человек. НО СТОЛЬКО ПОЖИЛЫХ! Особенно умилила бабушка с вопросом: А СВЕЖИЕ ГАЗЕТЫ ЗАВЕЗЛИ? Мля, ничто не изменит наш менталитет.

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