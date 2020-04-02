В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице № 15, которую перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусом, появился на свет младенец, зараженный этой инфекцией. Отмечается, что у матери ранее взяли анализ на коронавирус, он показал положительный результат.

Об этом стало известно «Ленте.ру» из достоверного источника. Женщине сделали кесарево сечение, после чего ее вместе с новорожденным оставили для дальнейшего лечения.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила рост числа заражений увеличением количества проводимых тестирований. По ее словам, Россия находится в тройке лидеров по числу проводимых исследований.

О вспышке пневмонии неизвестной природы в городе Ухане власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Позднее стало известно, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса, получивший название COVID-19. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 1 апреля, случаи заболевания зарегистрированы в более чем 180 странах. По данным американского Института Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом по всему миру приближается к миллиону. Жертвами пандемии стали 45 497 человек.

Ранее в Харбине зараженная коронавирусом женщина родила здоровую девочку.