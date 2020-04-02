Амурский марафон «Бег к мечте» перенесли на август

Фото: www.admblag.ru

III Амурский марафон «Бег к мечте» пройдет в Благовещенске не 6 июня, а 29 августа. Решение о переносе приняли организаторы забега – клуб любителей бега «Бег к мечте» – и администрация города. Главная причина сдвига сроков – эпидемиологическая обстановка в стране.

«На рабочей встрече с представителями администрации города было принято решение о переносе марафона на более позднюю дату – 29 августа. Основная причина, конечно, – карантинные мероприятия, которые введены в стране и в частности в Амурской области. В условиях самоизоляции спортсмены лишены возможности полноценно получать физические нагрузки, поэтому, надеемся, что перенос бегунов только порадует – у них будет больше времени и возможностей подготовиться к старту», – сообщила руководитель проекта «Бег к мечте» Альбина Попова.

Второй причиной переноса организаторы называют работы по реконструкции центральной площади Благовещенска и улицы Ленина, активная фаза которых начнется в конце мая – начале июня. Именно по улице Ленина проходит основная часть маршрута забегов. После получения дополнительной информации от администрации о ремонтируемых участках организаторы события начнут перестраивать трассу забегов и внесут корректировки в положение.

Амурский марафон «Бег к мечте» – знаковое событие в спортивном календаре атлетов не только Благовещенска, но и всего Дальнего Востока. Постоянные его участники – команды из Хабаровска, Владивостока, ЕАО, городов Приамурья. Ежегодно в стартах принимают участие спортсмены из КНР. На старт встают не только опытные спортсмены, но и любители. В 2019 году регистрацию прошли около 800 человек, в этом году лимит участников – 1 200.

Все зарегистрированные атлеты получают стартовые наборы – брендированная футболка, мешок для обуви, спортивные аксессуары и сувениры от спонсоров, а на финише – эксклюзивные медали. Награждение происходит в возрастных группах. Среди спортсменов, занявших первое, второе и третье место в абсолютном зачете, распределяется призовой денежный фонд.

«Наш проект социально ориентированный – второй год мы даем возможность принять участие в забегах воспитанникам из детских домов области. В этом году дополнительная возможность преодолеть одну из дистанций есть у детей из многодетных семей – если один из родителей зарегистрирован, то их детей мы оформляем бесплатно. Все это благодаря поддержке Фонда президентских грантов», – отметила Альбина Попова.

Регистрация на III Амурский марафон началась в начале марта. На сегодня желающих пробежать дистанции 1; 5; 10; 21,1; 42,2 километра – более 130. Еще около 100 заявок в обработке. Планы приехать в Благовещенск есть у двух команд из Хабаровска – в команде бегового клуба «Атлетика» более 60 человек, в команде бегового клуба «Амур» – почти 50. Регистрацию проходят трудовые коллективы и спортивные клубы Благовещенска. Второй год подряд заявку более чем на 20 человек подают школьники из села Новоивановка Свободненского района. Подтверждения об участии есть от спортсменов из Белогорска, Свободного, Циолковского, Тынды, Зеи, Новобурейского, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Спортсмены, которые уже оплатили регистрацию, но в связи с переносом сроков не смогут принять участие в мероприятии, могут рассчитывать на возврат средств. Для этого необходимо связаться по телефонам, указанным в положении, которое размещено на сайте begkmechte.ru, либо пробежать выбранную дистанцию вне основного зачета в режиме онлайн – на расстоянии. После предоставления нашему куратору скриншотов или фотографии трека, мы вам передадим или вышлем по почте стартовый пакет с эксклюзивной медалью финишера», – сказала руководитель проекта Альбина Попова.