Около 1 500 человек обследованы на COVID-19 в Амурской области

В Амурской области по состоянию на 20:00 1 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 930 обращений. С нарастающим итогом – 5 137.

Самые популярные вопросы у амурчан – о добровольном лабораторном исследовании на вирус, оказании врачебной помощи при заболевании коронавирусом и где приобрести защитные маски.

Накануне в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, вернулись 5 россиян (все жители других субъектов). Один оказался с повышенной температурой тела, его направили в инфекционную больницу. Прибыли и два гражданина КНР с видом на жительство в РФ, они помещены в обсерватор села Волково.

Всего в развернутом на базе амбулатории Благовещенского района пункте постоянного медицинского наблюдения (обсерватор) находятся 11 граждан КНР с видом на жительство. Находятся в изоляторах 12 человек. На изоляции по месту жительства – 1 441 человек, вернувшийся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 1 апреля бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 767 проверок соблюдения домашней изоляции гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

31 марта сотрудники амурского Роспотребнадзора провели оценку соблюдения распоряжения губернатора о приостановке работы определенного перечня объектов. Из 518 проверенных объектов не были закрыты 22 объекта непродовольственный торговли и общественного питания в городах Благовещенск, Тында, Зея, Белогорск и в Серышевском районе.

В ФБУЗ Амурской области на COVID-19 обследованы 1 468 лиц из числа «подлежащих контингентов». По состоянию на 1 апреля в Амурской области зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 440 в 35 регионах. В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 190 человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.